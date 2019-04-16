По какому принципу магазины выбирают пользователей касс самообслуживания для "проверки на честность"?

Rahageenius пишет, что в кассах самообслуживания магазинов Prisma, Maxima и Rimi проверки проводятся случайно, то есть клиент не профилируется.

Coop и Selver же следят на поведением клиентов и если у кого-то возникают проблемы при прохождении проверки, то вероятность быть выбранным для проверки в следующий раз увеличивается.