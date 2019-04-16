16.04.2019, 19:31
По какому принципу магазины выбирают пользователей касс самообслуживания для "проверки на честность"?
Какова вероятность, что, совершая покупки при помощи кассы самообслуживания, вы будете выбраны дня проведения ”проверки на честность?”
Rahageenius пишет, что в кассах самообслуживания магазинов Prisma, Maxima и Rimi проверки проводятся случайно, то есть клиент не профилируется.
Coop и Selver же следят на поведением клиентов и если у кого-то возникают проблемы при прохождении проверки, то вероятность быть выбранным для проверки в следующий раз увеличивается.