16.04.2019, 19:31

По какому принципу магазины выбирают пользователей касс самообслуживания для "проверки на честность"?

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rus.delfi.ee
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Iseteeninduskassad Selveris ja Maximas
Iseteeninduskassad Selveris ja MaximasFoto: Jaanus Lensment

Какова вероятность, что, совершая покупки при помощи кассы самообслуживания, вы будете выбраны дня проведения ”проверки на честность?”

Rahageenius пишет, что в кассах самообслуживания магазинов Prisma, Maxima и Rimi проверки проводятся случайно, то есть клиент не профилируется.

Coop и Selver же следят на поведением клиентов и если у кого-то возникают проблемы при прохождении проверки, то вероятность быть выбранным для проверки в следующий раз увеличивается.

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