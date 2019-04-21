По эстонским фермам гуляет агрессивный вирус
Ранней весной в Эстонии многие стада крупного рогатого скота пережили вспышку респираторно-синцитиального вируса, во многих случаях в очень тяжелой форме. Опасность пока не миновала, пишет Maaleht.
Ранней весной в Эстонии многие стада крупного рогатого скота пережили вспышку респираторно-синцитиального вируса, во многих случаях в очень тяжелой форме. Опасность пока не миновала, пишет Maaleht.
Респираторно-синцитиальный вирус крупного рогатого скота — заразное заболевание, которое характеризуется температурой и воспалением дыхательным путей. Если обычно животное восстанавливается после болезни в течение пары недель, то в этом году эпидемия привела и к летальным исходам.
Издание отмечает, что в случае подозрения на заражение животного следует сразу же обратиться к ветеринару и строго придерживаться мер по обеспечения биобезопасности.
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