21.04.2019, 13:27

По эстонским фермам гуляет агрессивный вирус


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По эстонским фермам гуляет агрессивный вирус
Viirusnakkus võib laastada nii piima- kui lihakarja.Kaisa Tamme

Ранней весной в Эстонии многие стада крупного рогатого скота пережили вспышку респираторно-синцитиального вируса, во многих случаях в очень тяжелой форме. Опасность пока не миновала, пишет Maaleht.

Респираторно-синцитиальный вирус крупного рогатого скота — заразное заболевание, которое характеризуется температурой и воспалением дыхательным путей. Если обычно животное восстанавливается после болезни в течение пары недель, то в этом году эпидемия привела и к летальным исходам.

Издание отмечает, что в случае подозрения на заражение животного следует сразу же обратиться к ветеринару и строго придерживаться мер по обеспечения биобезопасности.

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