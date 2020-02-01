Плохие новости для многих жителей Эстонии: посылки из Китая подорожают

По оценке Эстонского союза интернет-торговли, в прошлом году из-за используемых китайцами схем государство недополучило около 150 млн евро налогов. В этом году ущерб может быть еще больше. При этом глава союза Тыну Вяэт не верит, что директива полностью искоренит проблему.

По оценке Министерства финансов, из-за китайских товаров Эстония недополучила около 15 млн евро налога с оборота. Ход расчетов министерство не уточняет.

”Китайцы уже сейчас открывают в Европе промежуточные склады, что снова позволяет уклоняться от налогов”, — отметил Вяэт. В таких случаях вы заказываете товар, например, из Малайзии, но высылают его вам из Польши. Мухлюют продавцы и со стоимостью товара. ”Продавец может указать на посылке цену ниже реальной. Тогда клиенту придется заплатить считанные центы, хотя в действительности товар намного дороже. При этом вскрывать посылку никто не имеет права. Курьерские службы могут сообщить в полицию лишь в случае, если у них возникнет подозрение, что в посылке находится наркотик, оружие, часть оружия или иное запрещенное вещество”, — сказал Вяэт. Также продавец может указать на посылке, что это подарок, и тогда заказчику и вовсе ничего не придется платить.

”Я отношусь к директиве скептически и не верю, что будет поступать намного больше налога с оборота”, — отметил Вяэт.