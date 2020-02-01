Плохие новости для многих жителей Эстонии: посылки из Китая подорожают

Со следующего года в Европейском союзе начнет действовать директива, по которой прибывшие из третьих стран посылки будут облагаться налогом с первого евро. Сейчас налогом облагаются посылки стоимостью более 22 евро.
По оценке Эстонского союза интернет-торговли, в прошлом году из-за используемых китайцами схем государство недополучило около 150 млн евро налогов. В этом году ущерб может быть еще больше. При этом глава союза Тыну Вяэт не верит, что директива полностью искоренит проблему.
По оценке Министерства финансов, из-за китайских товаров Эстония недополучила около 15 млн евро налога с оборота. Ход расчетов министерство не уточняет.
”Китайцы уже сейчас открывают в Европе промежуточные склады, что снова позволяет уклоняться от налогов”, — отметил Вяэт. В таких случаях вы заказываете товар, например, из Малайзии, но высылают его вам из Польши. Мухлюют продавцы и со стоимостью товара. ”Продавец может указать на посылке цену ниже реальной. Тогда клиенту придется заплатить считанные центы, хотя в действительности товар намного дороже. При этом вскрывать посылку никто не имеет права. Курьерские службы могут сообщить в полицию лишь в случае, если у них возникнет подозрение, что в посылке находится наркотик, оружие, часть оружия или иное запрещенное вещество”, — сказал Вяэт. Также продавец может указать на посылке, что это подарок, и тогда заказчику и вовсе ничего не придется платить.
”Я отношусь к директиве скептически и не верю, что будет поступать намного больше налога с оборота”, — отметил Вяэт.
”Нелепо и то, что около трети товаров из Китая приходят в Эстонию в виде макси-писем. Услуга по доставке поддерживается за счет государства”, — продолжил он. Это означает, что налогоплательщики косвенно оплачивают почтовые услуги для этих посылок. ”Omniva говорит, что у нее нет средств, но государство все равно не берет никаких денег за мелкие посылки из Китая”, — сокрушается представитель э-торговцев.
По его мнению, Китай со своим дешевым товаром хочет стать монополистом и вытеснить местных продавцов. ”В Эстонии проживает меньше людей, чем работает в китайской почтовой сфере”, — отметил Вяэт. Он сказал, что в Китае насчитывается 55 000 почтовых отделений, в которых работает 950 000 человек, и интернет-торговля растет с каждым годом.
В целях выравнивания ситуации Omniva взвешивает возможность установления небольшой платы за прибывающие их третьих стран посылки. Будет ли это сделано и если да, то когда и в каком виде, пресс-секретарь фирмы Маттиас Кайв сказать не смог. Сейчас предприятие ждет вступления директивы в силу, чтобы знать, в каком направлении двигаться.
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