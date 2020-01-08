08.01.2020, 08:35

Платформа поиска помещений для проведения собраний MySpotit привлекла более 100 000 евро от ангелов-инвесторов


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Платформа поиска помещений для проведения собраний MySpotit привлекла более 100 000 евро от ангелов-инвесторов
Foto: Erlend Shtaub

Эстонский стартап MySpotit, предлагающий предприятиям возможности проведения собраний вне офиса, завершил первый тур инвестирования, по результатам которого в целях разработки и выхода на новые рынки от ангелов-инвесторов и топ-менеджеров было привлечено свыше 100 000 евро.

По словам соучредителя международной транспортной платформы Bolt Мартина Виллига, определяющим при принятии решения об инвестировании стал продолжительный опыт учредителей MySpotit в организации бизнес-мероприятий и ясное намерение навсегда изменить мир деловых собраний. ”Bolt — быстрорастущая компания, и для нас очень важны результативные собрания. В этой связи нам постоянно требуются различные помещения, а MySpotit невероятно упрощает их бронирование. Кроме того, эта платформа — отличное решение для предприятий, помещения которых время от времени пустуют: ведь с их помощью можно получать дополнительный доход. В точности так же, как в Bolt или Airbnb можно получить дополнительные деньги от шеринга своего автомобиля или объекта недвижимости с другими пользователями”, — отметил Виллиг.

Член совета AS Kapitel и Таллиннского технического университета, бывший председатель правления Swedbank Роберт Китт сказал, что крупные предприятия ежегодно теряют на неэффективных собраниях тысячи евро: ”Недавнее международное исследование показало, что каждый год компании по всему миру теряют на бесполезных совещаниях около 45 годовых бюджетов Эстонии — порядка 500 миллиардов евро”.

Китт добавил, что руководителей крупных предприятий беспокоят потраченные на собрания время и деньги, но до сих пор не изобретено более эффективного метода командного управления и совместной работы, чем собрания. ”Я вижу потенциал MySpotit в том, что портал не только обеспечивает поиск помещений, но также занимается улучшением планирования содержания собраний и дает руководителям возможность предложить своим командам лучшие обеспечивающие результат решения”, — Китт пояснил, почему он принял решение участвовать в туре инвестирования MySpotit.

По словам одного из учредителей MySpotit Харди Киннаса, тур инвестирования оказался интересен тем, что помимо зарекомендовавших себя в мире стартапов имен плечо развитию предприятия подставили несколько известных топ-менеджеров из традиционных отраслей экономики. ”Это явный признак того, что сектор проведения собрания требует реорганизации”, — сказал Киннас.

Помимо Мартина Виллига и Роберта Китта в первом туре инвестирования участвовали, среди прочих, известные стартап-предприниматели и инвесторы Микко Силвентола (первый инвестор Bolt, Frontier), Таави Тамкиви (Skype, Transferwise, Salv), Герт Йостов (Technopolis Ülemiste), Мартин Отса (East Capital Baltics) и Ассо Ланкотс (Leibur, Lantmännen Unibake).

По результатам инвестирования стоимость MySpotit превысила миллион евро. Ставший успешным в Эстонии бизнес по поиску помещений для проведения собраний при поддержке инвестиций продолжит развитие продукта и расширение на новые рынки. ”В середине января мы запускаем услугу в Риге, и уже во втором квартале 2020 года выходим на рынок Копенгагена. Мы также ведем разработки в новом направлении, чтобы иметь возможность предложить руководителям инструмент для более эффективного планирования содержательных собраний”, — пояснил Харди Киннас.

MySpotit — это платформа поиска помещений для проведения собраний, учрежденная в 2018 году Харди Киннасом, Микком Пуурманном, Тимо Миттом и Orangetime Event. Объем сделок в MySpotit ежемесячно растет более, чем на 20%. У MySpotit свыше 120 клиентов, наиболее известными из которых являются Transferwise, Veriff, Bolt, Helmes, Eesti Energia, Elisa и Telia. Наряду с обычными помещениями для собраний предлагаются и необычные варианты. Например, совещание можно провести в аэропорту, в праздничной студии или в винотеке. Предприятие развивает решения, которые станут прекрасными помощниками для повышения эффективности собраний.

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