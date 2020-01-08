Платформа поиска помещений для проведения собраний MySpotit привлекла более 100 000 евро от ангелов-инвесторов

Китт добавил, что руководителей крупных предприятий беспокоят потраченные на собрания время и деньги, но до сих пор не изобретено более эффективного метода командного управления и совместной работы, чем собрания. ”Я вижу потенциал MySpotit в том, что портал не только обеспечивает поиск помещений, но также занимается улучшением планирования содержания собраний и дает руководителям возможность предложить своим командам лучшие обеспечивающие результат решения”, — Китт пояснил, почему он принял решение участвовать в туре инвестирования MySpotit.

По словам одного из учредителей MySpotit Харди Киннаса, тур инвестирования оказался интересен тем, что помимо зарекомендовавших себя в мире стартапов имен плечо развитию предприятия подставили несколько известных топ-менеджеров из традиционных отраслей экономики. ”Это явный признак того, что сектор проведения собрания требует реорганизации”, — сказал Киннас.

Помимо Мартина Виллига и Роберта Китта в первом туре инвестирования участвовали, среди прочих, известные стартап-предприниматели и инвесторы Микко Силвентола (первый инвестор Bolt, Frontier), Таави Тамкиви (Skype, Transferwise, Salv), Герт Йостов (Technopolis Ülemiste), Мартин Отса (East Capital Baltics) и Ассо Ланкотс (Leibur, Lantmännen Unibake).

По результатам инвестирования стоимость MySpotit превысила миллион евро. Ставший успешным в Эстонии бизнес по поиску помещений для проведения собраний при поддержке инвестиций продолжит развитие продукта и расширение на новые рынки. ”В середине января мы запускаем услугу в Риге, и уже во втором квартале 2020 года выходим на рынок Копенгагена. Мы также ведем разработки в новом направлении, чтобы иметь возможность предложить руководителям инструмент для более эффективного планирования содержательных собраний”, — пояснил Харди Киннас.