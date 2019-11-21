Плата за место в столичных детских садах вырастет на 5 евро в месяц

По мнению вице-председателя реформистской фракции в Таллинском горсобрании Ынне Пиллак, ежегодное повышение платы за место в детском саду, которое привязано к минимальной зарплате, следует прекратить. Соответствующий законопроект, который ждет принятия, уже в производстве горсобрания.

”Повышение минимальной зарплаты вовсе не означает рост доходов для всех семей, при этом то, что для семей с детьми повышаются расходы — это 100%, поскольку плата за место в детском саду привязана к ”минималке”. И это несправедливо”, — подчеркнула Пиллак.

”Таллинн — город состоятельный. Вместо того, чтобы каждый год повышать плату за место в детском саду, следует ее вообще отменить. Соответствующий законопроект уже в горсобрании”, — сказала она.

”Искренне надеюсь на то, что депутаты горсобрания вне зависимости от партийной принадлежности поддержат отмену платы за место в детском саду, и семьи с маленькими детьми смогут вздохнуть спокойно”, — добавила реформистка.

В связи с тем, что минимальная оплата труда в следующем году вырастет до 584 евро, повысится и плата за место в детском саду с нынешних 66 евро до 71 евро в месяц. Отмена платы за место в детском саду — это экономия 852 евро в год для семьи с одним ребёнком и 1704 евро в год для семьи с двумя детьми.