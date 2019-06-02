Планы нового правительства Финляндии: вырастут акцизы на топливо, алкоголь и табак

Издание Helsingin Sanomat опубликовало обзор плана действий нового коалиционного правительства Финляндии, который будет опубликован в понедельник, 3 мая. Хотя в начале недели Финляндия объявила о том, что последует примеру Эстонии и снизит акциз на алкоголь, в программе записано, наоборот, повышение акциза, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Правительственная коалиция во главе с Антти Ринне хочет за счет повышения акциза на алкоголь получить дополнительно 50 млн евро, за счет налога на безалкогольные напитки с большим содержанием сахара - 25 млн евро, также постепенно будет повышаться и акциз на табачные изделия. За счет этих мер правительство намерено получить дополнительно в течение периода нахождения у власти 200 млн евро.
Акциз на фоссильное топливо будет увеличиваться в соответствии с прогнозируемым ростом индекса потребительских цен, и за счет этого планируется получить дополнительно 250 млн евро в течение нового правительственного цикла.