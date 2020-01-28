Планирующая строительство АЭС в Эстонии фирма договорилась с финнами

Компания Fermi Energia, проектирующая при участии бывшего руководителя Eesti Energia Сандора Лийве атомную электростанцию, подписала сегодня соглашение о сотрудничестве с финской энергетической компанией Fortum и бельгийской инжиниринговой компанией Tractebel.
Читайте больше на сайте "Деловых Ведомостей".
Смертельный вирус пришел в Россию? Подробности ЧП
Названы сроки завершения вспышки коронавируса
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец