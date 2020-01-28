28.01.2020, 13:11

Планирующая строительство АЭС в Эстонии фирма договорилась с финнами

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Paldiski endine tuumaobjekt
Paldiski endine tuumaobjektFoto: Andres Putting

Компания Fermi Energia, проектирующая при участии бывшего руководителя Eesti Energia Сандора Лийве атомную электростанцию, подписала сегодня соглашение о сотрудничестве с финской энергетической компанией Fortum и бельгийской инжиниринговой компанией Tractebel.

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