28.01.2020, 17:08

Планировка одобрена: возле Телебашни появится жилищный массив


EST
Aerofoto Tallinn 6.07.2019
Foto: Andres Putting

Комиссия по планированию столичного района Пирита одобрила детальную планировку, разрешающую строительство шести многоквартирных домов на Клоостриместа теэ около Телебашни, передает rus.err.ee.

Компания Skill Kapital хотела сначала построить на участках Клоостриметса теэ, 70b и 70c жилье в больших объемах, но жителям эти планы не понравились и в 2018 году 114 из них подписали предложение сократить объемы застройки и изменить планируемые парковочные места.

Член комиссии по планированию Юлле Раясалу (Партия реформ) сказала ERR, что теперь планировка несколько изменилась, и в понедельник была одобрена комиссией.
По словам Раясалу, общая планировка предусматривает на этой территории центр, где могли бы быть кафе, бары, магазины и рестораны.

Детальная планировка участков Клоостриметса теэ, 70b и 70c касается 2,78 га земли, на которой могут быть построены здания до 11 метров в высоту.

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