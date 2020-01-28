Планировка одобрена: возле Телебашни появится жилищный массив

Компания Skill Kapital хотела сначала построить на участках Клоостриметса теэ, 70b и 70c жилье в больших объемах, но жителям эти планы не понравились и в 2018 году 114 из них подписали предложение сократить объемы застройки и изменить планируемые парковочные места.
Член комиссии по планированию Юлле Раясалу (Партия реформ) сказала ERR, что теперь планировка несколько изменилась, и в понедельник была одобрена комиссией.
По словам Раясалу, общая планировка предусматривает на этой территории центр, где могли бы быть кафе, бары, магазины и рестораны.
Детальная планировка участков Клоостриметса теэ, 70b и 70c касается 2,78 га земли, на которой могут быть построены здания до 11 метров в высоту.
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