План Марта Хельме: частично приватизировать ERR и направить полученные миллионы на повышение зарплат полицейских и спасателей

Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в воскресенье сказал в интервью на Таллиннском телевидении, что частичная приватизация ERR и отказ от строительства нового теледома помогли бы государству получить деньги на повышение зарплат полицейских и спасателей, передает ERR.
Хельме добавил, что если строительство нового теледома обойдется где-то в 60 млн евро, то его ремонт — лишь в семь миллионов. Сэкономленные деньги можно, по его словам, направить на повышение зарплат сотрудников Департамента полиции и погранохраны.
Министр культуры Тынис Лукас (Isamaa) отметил, что ERR входит в компетенцию Министерства культуры, а не Министерства внутренних дел. В таком случае он ждет от МВД анализа, почему нужно приватизировать именно Эстонскую национальную телерадиовещательную корпорацию.
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