План Марта Хельме: частично приватизировать ERR и направить полученные миллионы на повышение зарплат полицейских и спасателей

Хельме добавил, что если строительство нового теледома обойдется где-то в 60 млн евро, то его ремонт — лишь в семь миллионов. Сэкономленные деньги можно, по его словам, направить на повышение зарплат сотрудников Департамента полиции и погранохраны.

Министр культуры Тынис Лукас (Isamaa) отметил, что ERR входит в компетенцию Министерства культуры, а не Министерства внутренних дел. В таком случае он ждет от МВД анализа, почему нужно приватизировать именно Эстонскую национальную телерадиовещательную корпорацию.