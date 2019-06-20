20.06.2019, 09:57

Пивная война с Латвией | Ваше здоровье! Эстония снова забыла о том, что не является центром вселенной

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Раймо Поом
Раймо Поом
EST 1
Пивная война с Латвией | Ваше здоровье! Эстония снова забыла о том, что не является центром вселенной
https://g1.nh.ee/images/pix/alkorallis-teevad-lounanaabrid-eestlastele-karmi-vastukaigu-86586419.jpgFoto: Argo Ingver

На прошлой неделе входящие в правительство Центристская партия, EKRE и Isamaa, а также оппозиционная Партия реформ проголосовали за закон о снижении акциза на пиво и водку на 25%. Это было призвано нанести сокрушительный удар по приграничной торговле, пишет Eesti Päevaleht.

По подсчетам, с 1 июля объемы покупаемой в Латвии водки снизились бы на 80%, а пива на 45%. Деньги перестали бы утекать из Эстонии, сельские магазины смогли бы продолжать деятельность, а финский алкотуризм воспрянул бы из пепла.

Министерство финансов подсчитало, что продажи алкоголя увеличатся и покроют большую часть черной налоговой дыры, которая образуется в результате столь резкого снижения акцизов. Предполагалось, что объем недополученных налогов составит всего 12 млн евро.

Lätil alkoholiaktsiisist nüüdseks rohkem kaotada kui Eestil Graafika: Kairit Edovald
Läti piirikaubanduse tõttu Eesti maksude alalaekumine 2019. aastal Graafika: Kairit Edovald

Однако правительство Ратаса не учло одного. Того, что Эстония — не единственная страна в мире. Вряд ли перед поспешным снижением акцизов кто-то из наших министров удосужился поговорить с коллегами из Латвии. Зато все почему-то очень удивились, когда тамошний премьер-министр заявил об ответных мерах.

И они себя долго ждать не заставили: сейм Латвии намерен принять закон о снижении акциза на водку и пиво на 15%. По плану, это должно произойти также 1 июля, и тогда никакой надежды на стремительное падение приграничной торговли не останется.

Немного облегчения может принести финский алкотуризм (но наивно было бы полагать, что до Финляндии не дошла бы новость с снижении латвийских акцизов), а также внутреннее потребление (но это в свою очередь обернется дополнительными расходами для Больничной кассы). Минус будет существенно более внушительным, чем предложенные ранее минфином 12 млн евро.

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