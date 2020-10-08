Письмо из Эстонии в Финляндию шло более двух недель. В чем дело?

Журналист провел эксперимент и выяснил, что некоторые письма действительно идут чуть дольше, чем обещано на сайте Omniva.

По словам представителя почтового оператора Элис Воод, временем отправления письма является не то время, когда оно было написано или отнесено в почтовый ящик, а время, когда этот почтовый ящик опустошается.

С этим фактом следует считаться, поскольку в Эстонии есть множество почтовых ящиков, которые опустошаются один или два раза в неделю. Время опустошения можно найти на самом почтовом ящике или на сайте Omniva.

”На скорость отправки письма может влиять точность и правильность адреса на конверте, а также корректное местоположение и маркировка почтового ящика получателя. В случае международных писем скорость зависит и от международного почтового обмена и местной почтовой системы, где скорость доставки простых писем может отличаться от действующих у нас стандартов”, — пояснила Воод.

Она отметила, что свою роль внесла и пандемия коронавируса в мире. Что касается письма, которое две недели шло в Финляндию, то, по словам Воод, причину сейчас назвать трудно. ”Неизвестно, где произошла заминка — в Эстонии, Финляндии или в процессе международной транспортировки”.