27.08.2019, 19:25

Письмо главы совета российского банка из-за решетки: мы отмывали деньги через эстонский филиал Danske Bank


rus.delfi.ee
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Письмо главы совета российского банка из-за решетки: мы отмывали деньги через эстонский филиал Danske Bank
Foto: Priit Simson

Отбывающий сейчас тюремное заключение бывший руководитель банка отправил письмо, в котором сообщил, что российские преступники систематически использовали эстонский филиал Danske Bank для отмывания денег, полученных с краж, уклонения от налогов и взяток, пишет датское издание Berlingske.

Борис Фомин не в фаворе у российских властей. Тем не менее, он объяснил происходившее в эстонском филиале Danske Bank. Он годами был председателем совета Промсбербанка, который активно занимался отмыванием полученных преступным путем российских денег. Речь идет о ключевом фигуранте проходящего в России масштабного расследования отмывания денег, который отбывает шестилетнее тюремное заключение.

В написанной журналистами Berlingske книге "Грязные миллиарды" Борис Фомин впервые рассказывает о деле публично.

Британский эксперт по борьбе с отмыванием денег Грэхам Бэрроу сказал, что новая информация может быть интересна властям. По словам Фомина, организованная сеть отмывания денег использовала Danske Bank около 20 лет.

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Всю вину мужчина на себя не берет, но подозревает, что акционеры банка Иван Мясин, Олег Белоусов и Алексей Куликов на самом деле плели схемы отмывания денег. Куликов и Мясин ранее отвергали такие обвинения.

"Документы ясно показывают, что Мясин, Белоусов и Куликов сотрудничали с эстонским филиалом Danske Bank и банками в Латвии, Литве и на Кипре, — сообщил адвокат Фомина. — У нас также есть детали платежей, которые проходили через британские банки".

Он объяснил длинный список фирм, через которые отмывали деньги. Среди них также британские компании Lantana Trade LLP и Ergoinvest LLP, которые связывают со случаями отмывания денег как в Danske Bank, так и в Deutsche Bank. Также там пробегает компания под названием IC Financial Bridge, которая уже известна другими случаями с полученным преступным путем деньгами.

Лицензию банка с главным офисом в Подольске аннулировал Центробанк РФ в 2015 году. Причиной был процветающий беспорядок. В совете Промсбербанка был также двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин.

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