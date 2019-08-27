Письмо главы совета российского банка из-за решетки: мы отмывали деньги через эстонский филиал Danske Bank

Борис Фомин не в фаворе у российских властей. Тем не менее, он объяснил происходившее в эстонском филиале Danske Bank. Он годами был председателем совета Промсбербанка, который активно занимался отмыванием полученных преступным путем российских денег. Речь идет о ключевом фигуранте проходящего в России масштабного расследования отмывания денег, который отбывает шестилетнее тюремное заключение.

В написанной журналистами Berlingske книге "Грязные миллиарды" Борис Фомин впервые рассказывает о деле публично.

Британский эксперт по борьбе с отмыванием денег Грэхам Бэрроу сказал, что новая информация может быть интересна властям. По словам Фомина, организованная сеть отмывания денег использовала Danske Bank около 20 лет.

Всю вину мужчина на себя не берет, но подозревает, что акционеры банка Иван Мясин, Олег Белоусов и Алексей Куликов на самом деле плели схемы отмывания денег. Куликов и Мясин ранее отвергали такие обвинения.

"Документы ясно показывают, что Мясин, Белоусов и Куликов сотрудничали с эстонским филиалом Danske Bank и банками в Латвии, Литве и на Кипре, — сообщил адвокат Фомина. — У нас также есть детали платежей, которые проходили через британские банки".