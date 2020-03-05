Pipedrive выходит на рынок электронного маркетинга с приобретением латвийской компании Mailigen

Янис Розенблатс, генеральный директор и соучредитель Mailigen, отметил, что сделка с Pipedrive является верным признаком зрелости латвийских стартапов, и все больше и больше международных корпораций следят за рынком Латвии. ”Технологический сектор Эстонии благодаря Skype и другим инновационным решениям страны в течение многих лет имел преимущество перед другими соседними странами. Успешный пример Mailigen подтверждает, что латыши также способны создавать высококачественные и конкурентоспособные на мировом рынке SaaS-компании, являясь достойным партнером на рынке инфотехнологий”, — сказал Розенблатс. ”Мы очень надеемся, что покупка Pipedrive откроет новые горизонты и возможности для развития, что оживит латвийскую экосистему стартапов благодаря инвестициям и созданию новых рабочих мест”, — добавил он.

В ближайшие месяцы Pipedrive и Mailigen сосредоточатся на интеграции своих технических решений и организаций, и скоро будет выпущен мощный новый продукт. После сделки Розенблатс продолжит возглавлять латвийское подразделение. Рижский офис станет пятым центром развития Pipedrive наряду с Таллинном, Тарту, Прагой и Лиссабоном. Все сотрудники Mailigen присоединятся к команде Pipedrive, насчитывающей более 630 человек, представляющих почти 50 разных национальностей. Pipedrive планирует набирать разработчиков и других специалистов в рижскую команду.

Приобретение Mailigen было первой покупкой Pipedrive за 10-летнюю историю. Размер и условия сделки не разглашаются.

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