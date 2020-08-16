16.08.2020, 17:24

Пестрая компания эстонских ”танкистов” отмывала через местный банк сотни тысяч евро. Все участники схемы так и не пойманы

 (1)
Мартин Лайне
EST 4
Пестрая компания эстонских ”танкистов” отмывала через местный банк сотни тысяч евро. Все участники схемы так и не пойманы
AUS SULI: Gurban Gasimov oma noosi automaadist välja võtmas (vasakul, mustvalgel fotol). Paremal ülal endine tipp-pankur Andrei Haponen, kes jätab sotsiaalmeedia fotodel professionaalse ja tõsiseltvõetava mulje. Tema paturegister pole aga juba mõnda aega sugugi puhas.

Пестрая компания эстонских ”танкистов” попыталась отмыть более миллиона евро, но потерпела неудачу и оказалась к тюрьме. Откуда же в действительности росли ноги, установить так и не удалось, пишет Eesti Ekspress.

Проживающему в Эстонии гражданину Азербайджана Гурбану Гасимову (37) нравится икра. Настолько, что однажды в магазине Torupilli Selveri он не удержался и сунул баночку в карман. В другой раз, когда ему понадобился нож, Гасимов вновь отравился в Selver и вновь пихнул желаемую вещь в карман. Далее он украл на Circle K четыре литра бензина и выманил у польского дальнобойщика партию мандаринов, которые потом продал на рынке.

Кроме всего перечисленного выше, Гасимов отмывал деньги. Через него и его товарищей менее чем за полгода прошло более миллиона ”грязных” евро.

В 2018 году эстонское бюро данных об отмывании денег получило письмо из далекой Камбожди от местного предприятия Oil & Gas Equipment Supply Co, которое оказалось обманутой кибермошенниками. Все началось с того, что камбоджийцы заключили с немецкой фирмой договор о приобретении автомобилей и перевели предоплату в размере 161 377 долларов на счет в эстонском банке SEB. Позже выяснилось, что это была не немецкая фирма, а мошенники.

Читайте также:

Через несколько месяцев после первого письма Oil & Gas Equipment Supply направила эстонским властям еще один запрос, уже через адвокатское бюро, и поинтересовалось, почему SEB вообще разрешил такого рода сделку, которая явно должна была вызвать подозрения.

Камбоджийцы оказались правы: чуть позже стало известно, что в этот период банк действительно нарушал требования по борьбе с отмыванием денег, за что получил от финансовой инспекции штраф в миллион евро.

Тем временем в Эстонию поступило еще одно письмо. На этот раз от американской фирмы Epi24 USA, у которой ”немецкий партнер” также выманил деньги через SEB. Общая сумма лжесделки составила 326 400 долларов, однако фирме удалось оспорить транзакцию и вернуть 278 800 долларов. Остальные 51 600 однако испарились.

Через какое-то время эстонским властям пришло аналогичное письмо из Индии, где ущерб составил 635 000 евро.

За менее чем полгода эстонские ведомства получили множество писем от различных фирм со всего мира. Потерпевшие потеряли сотни тысяч евро и обвиняли во всем эстонские предприятие и банковский сектора.
В 2007 году Гасимов женился на гражданке Эстонии и получил вид на жительство. Мужчина наказывался в уголовном порядке за вождение в состоянии наркотического опьянения и за воровство. Кроме того, в отношении него было возбуждено около 30 производств о проступке. К 2018 году он уже проживал отдельно от жены, но не разводился. Поскольку на его счету было слишком много нарушений, а ни одного штрафа он не оплатил, то тогда вид на жительство ему не продлили. Гасимова вот-вот должны были выслать из страны, но его задержала полиция.

Выяснилось, что Гасимов являлся важным звеном в международной цепочке отмывания денег.

Полиция установила, что украденные в Индии 635 000 долларов двигались через две эстонские фирмы, которые принадлежали бывшему банкиру Андерю Хапонену (49) и бывшему бухгалтеру и аудитору Роберту Хирву (49). Оба персонажа довольно известны местной общественности.

Выяснилось, что Хапонен и Хирв были танкистами, которые под руководством Гасимова осуществляли передвижение средств. Сначала мужчина пытались утверждать, что ничего не знали о происхождении днег, но им не поверили.

С каждой сделки подсадные утки получали по несколько тысяч евро. Из переведенных денег в Эстонии оседало 10-30%, остальное переводилось дальше.

Что касается денег индийской фирмы, то в итоге по решению бюро данных по отмыванию денег на них удалось наложить в Эстонии арест, прежде, чем они перекочевали бы за границу. Схема дала сбой, а участники задержаны.

Прошлым летом суд признал Хирва и Хапонена виновными. Хирв получил три года условно, а Хапонен, поскольку уже имел условное наказание, получил пять лет, из которых реально должен был отсидеть семь месяцев.

В отличие от многих других мошенников, Гасимов не был очень успешен в заметании следов. Так, например, Хапонен и Хирв с каждой успешно внедренной схемы переводили по 3000-4000 евро прямиком на счет фирмы Гасимова Balti Turg OÜ. Кроме выше названных людей Гасимов использовал для отмывания получаемых из-за границы денег и других своих знакомых.

Кому в итоге переводились деньги, полиции и прокуратуре установить не удалось. Обычно такого радо мошенники происходит из третьих стран. ”Часто это граждане Африки, которые действуют в Европе”, — сказал прокурор Маргус Леллеп.

Гасимов пошел на сделку с прокуратурой и в июне был приговорен к пяти годам тюремного заключения, из которых реально должен отсидеть чуть более восьми месяцев.

"Это мошенничество находится за пределами нашей юрисдикции. К сожалению, мы не можем расследовать преступления во всем мире. Следует отдавать себе отчет в том, в каких объемах проводить расследование рационально”, — отметил Леллеп.

”Со многими странами третьего мира у нас нет договоров о правовой помощи”, — добавил он. Так прокуратура и полиция Эстония посчитали рациональным сосредоточиться лишь на отмывании денег, а не поиске мошенников, которые организовали преступления из-за границы.

Читайте также: