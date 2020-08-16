Пестрая компания эстонских ”танкистов” отмывала через местный банк сотни тысяч евро. Все участники схемы так и не пойманы

Выяснилось, что Гасимов являлся важным звеном в международной цепочке отмывания денег.
Полиция установила, что украденные в Индии 635 000 долларов двигались через две эстонские фирмы, которые принадлежали бывшему банкиру Андерю Хапонену (49) и бывшему бухгалтеру и аудитору Роберту Хирву (49). Оба персонажа довольно известны местной общественности.
Выяснилось, что Хапонен и Хирв были танкистами, которые под руководством Гасимова осуществляли передвижение средств. Сначала мужчина пытались утверждать, что ничего не знали о происхождении днег, но им не поверили.
С каждой сделки подсадные утки получали по несколько тысяч евро. Из переведенных денег в Эстонии оседало 10-30%, остальное переводилось дальше.
Что касается денег индийской фирмы, то в итоге по решению бюро данных по отмыванию денег на них удалось наложить в Эстонии арест, прежде, чем они перекочевали бы за границу. Схема дала сбой, а участники задержаны.
Прошлым летом суд признал Хирва и Хапонена виновными. Хирв получил три года условно, а Хапонен, поскольку уже имел условное наказание, получил пять лет, из которых реально должен был отсидеть семь месяцев.
В отличие от многих других мошенников, Гасимов не был очень успешен в заметании следов. Так, например, Хапонен и Хирв с каждой успешно внедренной схемы переводили по 3000-4000 евро прямиком на счет фирмы Гасимова Balti Turg OÜ. Кроме выше названных людей Гасимов использовал для отмывания получаемых из-за границы денег и других своих знакомых.
Кому в итоге переводились деньги, полиции и прокуратуре установить не удалось. Обычно такого радо мошенники происходит из третьих стран. ”Часто это граждане Африки, которые действуют в Европе”, — сказал прокурор Маргус Леллеп.
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