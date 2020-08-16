Пестрая компания эстонских ”танкистов” отмывала через местный банк сотни тысяч евро. Все участники схемы так и не пойманы

Проживающему в Эстонии гражданину Азербайджана Гурбану Гасимову (37) нравится икра. Настолько, что однажды в магазине Torupilli Selveri он не удержался и сунул баночку в карман. В другой раз, когда ему понадобился нож, Гасимов вновь отравился в Selver и вновь пихнул желаемую вещь в карман. Далее он украл на Circle K четыре литра бензина и выманил у польского дальнобойщика партию мандаринов, которые потом продал на рынке.

Кроме всего перечисленного выше, Гасимов отмывал деньги. Через него и его товарищей менее чем за полгода прошло более миллиона ”грязных” евро.

В 2018 году эстонское бюро данных об отмывании денег получило письмо из далекой Камбожди от местного предприятия Oil & Gas Equipment Supply Co, которое оказалось обманутой кибермошенниками. Все началось с того, что камбоджийцы заключили с немецкой фирмой договор о приобретении автомобилей и перевели предоплату в размере 161 377 долларов на счет в эстонском банке SEB. Позже выяснилось, что это была не немецкая фирма, а мошенники.

Через несколько месяцев после первого письма Oil & Gas Equipment Supply направила эстонским властям еще один запрос, уже через адвокатское бюро, и поинтересовалось, почему SEB вообще разрешил такого рода сделку, которая явно должна была вызвать подозрения.

Камбоджийцы оказались правы: чуть позже стало известно, что в этот период банк действительно нарушал требования по борьбе с отмыванием денег, за что получил от финансовой инспекции штраф в миллион евро.

Тем временем в Эстонию поступило еще одно письмо. На этот раз от американской фирмы Epi24 USA, у которой ”немецкий партнер” также выманил деньги через SEB. Общая сумма лжесделки составила 326 400 долларов, однако фирме удалось оспорить транзакцию и вернуть 278 800 долларов. Остальные 51 600 однако испарились.

Через какое-то время эстонским властям пришло аналогичное письмо из Индии, где ущерб составил 635 000 евро.

За менее чем полгода эстонские ведомства получили множество писем от различных фирм со всего мира. Потерпевшие потеряли сотни тысяч евро и обвиняли во всем эстонские предприятие и банковский сектора.

В 2007 году Гасимов женился на гражданке Эстонии и получил вид на жительство. Мужчина наказывался в уголовном порядке за вождение в состоянии наркотического опьянения и за воровство. Кроме того, в отношении него было возбуждено около 30 производств о проступке. К 2018 году он уже проживал отдельно от жены, но не разводился. Поскольку на его счету было слишком много нарушений, а ни одного штрафа он не оплатил, то тогда вид на жительство ему не продлили. Гасимова вот-вот должны были выслать из страны, но его задержала полиция.