Первый в Ида-Вирумаа сертификат Зеленого Офиса присвоен административному зданию завода масел Eesti Energia

Европейские свидетельства системы Зеленого Офиса вручаются организациям, отличившимся сознательным применением экологических решений в своей трудовой среде, например, сортировки мусора, более эффективного расходования воды и энергии, повышением информированности работников. Цель системы Зеленого Офиса — сохранить здоровье работников и снизить влияние офисов на окружающую среду и тем самым помочь организациям также сэкономить деньги.
Свидетельства Зеленого Офиса с 2015 года вручает Эстонская ассоциация экологического менеджмента — созданная в 2003 году некоммерческая организация с добровольным членством, которая занимается популяризацией природосберегающей деятельности, связанной с предпринимательством. В ассоциацию входят как предприятия и организации, так и отдельные лица, интересующиеся вопросами экологии. Сертификатом Зеленого Офиса обладает порядка 30 предприятий по всей Эстонии, в том числе расположенный в Таллинне офис Eesti Energia, которому сертификат был вручен в 2017 году. В том же году таллиннский офис Eesti Energia был признан Зеленым Офисом года.
Расположенные в Аувере (Ида-Вирумаа) заводы сланцевого масла Enefit140 и Enefit280 Enefit Energiatootmine используют уникальную Enefit-технологию производства жидких видов топлива из сланца, которая позволяет получить из сланца более 80% содержащейся в нем энергии, то есть больше, чем в случае других технологий производства сланцевого масла. Единственным побочным продуктом производства является безопасная для природы сланцевая зола, которую можно использовать в качестве сырья в строительстве и сельском хозяйстве. Заводы Enefit работают на проектной мощности, на заводах работает порядка 150 человек.