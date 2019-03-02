Первый в Ида-Вирумаа сертификат Зеленого Офиса присвоен административному зданию завода масел Eesti Energia

”На Enefit Energiatootmine в течение многих лет были инвестированы миллионы евро в развитие производства, чтобы его влияние на окружающую среду было минимальным. Но природосберегающий образ мышления не должен оканчиваться на заводе масел или в турбинном отделении электростанции. Мы исходим из экологичного стиля деятельности не только в производственных подразделениях, но и в офисных помещениях”, — сказал председатель правления Enefit Energiatootmine Март Проос. Он добавил, что офисные работники завода масел хорошо восприняли изменения, сопутствующие сертификации. ”Мы призвали работающих в офисе людей тщательнее сортировать мусор и бумагу, а также экономить воду, электричество и бумагу. Кроме того, мы уменьшаем использование одноразовой посуды. Можно сказать, что на данный момент ведение деятельности на основании критериев Зеленого Офиса стало нормой”, — сказал Проос.

”Цель зеленого офиса — направить внимание предприятий на системный анализ и уменьшение влияния на экологию, сопутствующего именно офисной деятельности. Мы со стороны EKJA призываем всех желающих внедрять европейскую систему Зеленого Офиса и ходатайствовать о свидетельствах, поскольку воплощение этих принципов в жизнь помогает создать здоровую трудовую среду, экологичный офис улучшает имидж предприятия, а экономичное ведение хозяйства позволяет сократить расходы”, — прокомментировала председатель правления EKJA Яна Келус.