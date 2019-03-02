02.03.2019, 19:20

Первый в Ида-Вирумаа сертификат Зеленого Офиса присвоен административному зданию завода масел Eesti Energia


rus.delfi.ee
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Malta keskkonnaminister Iru prügipõletuselektrijaamas
фото иллюстративноеFoto: Karin Kaljuläte

С 1 марта заводу масел Enefit Energiatootmine вручен сертификат Зеленого Офиса. Для его получения был успешно пройден процесс сертификации Зеленого Офиса, который проводит Эстонская ассоциация экологического менеджмента (EKJA). Офис завода масел стал первым в Ида-Вирумаа административным зданием, удостоенным такого свидетельства.

”На Enefit Energiatootmine в течение многих лет были инвестированы миллионы евро в развитие производства, чтобы его влияние на окружающую среду было минимальным. Но природосберегающий образ мышления не должен оканчиваться на заводе масел или в турбинном отделении электростанции. Мы исходим из экологичного стиля деятельности не только в производственных подразделениях, но и в офисных помещениях”, — сказал председатель правления Enefit Energiatootmine Март Проос. Он добавил, что офисные работники завода масел хорошо восприняли изменения, сопутствующие сертификации. ”Мы призвали работающих в офисе людей тщательнее сортировать мусор и бумагу, а также экономить воду, электричество и бумагу. Кроме того, мы уменьшаем использование одноразовой посуды. Можно сказать, что на данный момент ведение деятельности на основании критериев Зеленого Офиса стало нормой”, — сказал Проос.

”Цель зеленого офиса — направить внимание предприятий на системный анализ и уменьшение влияния на экологию, сопутствующего именно офисной деятельности. Мы со стороны EKJA призываем всех желающих внедрять европейскую систему Зеленого Офиса и ходатайствовать о свидетельствах, поскольку воплощение этих принципов в жизнь помогает создать здоровую трудовую среду, экологичный офис улучшает имидж предприятия, а экономичное ведение хозяйства позволяет сократить расходы”, — прокомментировала председатель правления EKJA Яна Келус.

Европейские свидетельства системы Зеленого Офиса вручаются организациям, отличившимся сознательным применением экологических решений в своей трудовой среде, например, сортировки мусора, более эффективного расходования воды и энергии, повышением информированности работников. Цель системы Зеленого Офиса — сохранить здоровье работников и снизить влияние офисов на окружающую среду и тем самым помочь организациям также сэкономить деньги.

Свидетельства Зеленого Офиса с 2015 года вручает Эстонская ассоциация экологического менеджмента — созданная в 2003 году некоммерческая организация с добровольным членством, которая занимается популяризацией природосберегающей деятельности, связанной с предпринимательством. В ассоциацию входят как предприятия и организации, так и отдельные лица, интересующиеся вопросами экологии. Сертификатом Зеленого Офиса обладает порядка 30 предприятий по всей Эстонии, в том числе расположенный в Таллинне офис Eesti Energia, которому сертификат был вручен в 2017 году. В том же году таллиннский офис Eesti Energia был признан Зеленым Офисом года.

Расположенные в Аувере (Ида-Вирумаа) заводы сланцевого масла Enefit140 и Enefit280 Enefit Energiatootmine используют уникальную Enefit-технологию производства жидких видов топлива из сланца, которая позволяет получить из сланца более 80% содержащейся в нем энергии, то есть больше, чем в случае других технологий производства сланцевого масла. Единственным побочным продуктом производства является безопасная для природы сланцевая зола, которую можно использовать в качестве сырья в строительстве и сельском хозяйстве. Заводы Enefit работают на проектной мощности, на заводах работает порядка 150 человек.

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