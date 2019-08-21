21.08.2019, 15:03

"Первый и единственный в Эстонии". Осенью в Таллинне откроется необычный ресторан — новый проект японского повара Хидэ Хираката

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что такое "изакая"?
Андрей Данило
Андрей Данило
EST
"Первый и единственный в Эстонии". Осенью в Таллинне откроется необычный ресторан — новый проект японского повара Хидэ Хираката
Foto: Delfi kollaaž

Эстонской публике хорошо известен японский повар Хидэ Хираката, перебравшийся в Таллинн, чтобы побаловать эстоноземельцев аутентичной японской кухней. Этой осенью, спустя почти год, у нас снова появится возможность насладиться блюдами от любимого публикой шеф-повара — в ресторане, подобного которому в Эстонии еще не было.

"Мы представим аутентичный японский стиль и что-то новое в Эстонии — не только меню, но и способ подачи", — поделился с Delfi Хидэ Хираката.

На конец октября в порту Ноблесснера запланировано открытие ресторана Kampai!, который является совместным проектом Хидэ Хираката и предпринимателя Индрека Казела. Хираката также выступит в новом ресторане в роли шеф-повара.

Менеджер ресторана Катрили Лепик объясняет, что ресторан берет свое название от восклицания "Кампай!", с которым в Японии принято чокаться во время застолья: "Это слово в японском языке несет крайне положительные, веселые и радостные эмоции, и именно такую среду мы планируем создать в ресторане". (В общем, эквивалент призыву "Вздрогнем!" — прим. ред.)

Что-то среднее между рестораном, гастропабом и тапас-баром

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Ресторан будет предлагать, естественно, японскую еду. Как заверяет команда проекта, на суши и рамене они не остановятся, а вдобавок к этому предложат более широкий спектр японской кухни.

"Это будет ресторан с концепцией "Изакая", то есть не совсем правильно говорить "ресторан" — это что-то похожее, но более свободное и веселое по атмосфере. "Изакая" представляет из себя что-то среднее между рестораном, гастропабом и тапас-баром. Акцент делается в равной мере на исключительно хорошую еду и напитки, а меню — развернутое и постоянно меняющееся", — рассказывает менеджер.

Катрили отмечает, что в Эстонии японская кухня стала по качеству сродни фастфуду, и не посещая Японию, у людей может сложиться совершенно неправильное представление о том, какова на сам деле японская гастрономическая культура.

"В Эстонии многие люди слышали слова "темпура", "кушияки", "якитори" и так далее, но никогда не пробовали настоящие блюда, если, конечно, не были в Японии. Мы будем предлагать эти традиционные для японского меню блюда, а также различную японскую лапшу, как рамен, удон и соба", — говорит Хидэ.

Он подчеркивает, что в этот раз для ресторана будут импортироваться ингредиенты из Японии наивысших свежести и качества.

Внутри Kampai! также будет и более изысканное место — суши-бар на 13 мест, где будет возможность попробовать суши высокого уровня. Хидэ еще раз подчеркивает, что это будут не привычные эстонскому потребителю роллы, а традиционные нигири c суши-прилавка — первого и единственного в Эстонии.

"Каждый счастливый посетитель с wow-опытом стоит большего, чем любая реклама"


Kampai! будет располагаться по адресу Пеэтри, 12 в порту Ноблесснера, в одном здании с художественным центром Kai и рядом с яхтенным портом. Открытие запланировано на конец октября, но команда запланировала для любителей японской кухни сюрпризы уже к середине месяца.

Почему же выбор пал на порт Ноблесснера, и не боятся ли владельцы ресторана, что его местоположение будет менее привлекательным для посетителей, чем места в самом сердце Таллинна?

"Ноблесснер — один из красивейших участков Таллинна и сейчас находится в постоянном развитии. А то, что это не центр и не Старый город, уже давно не является ограничениeм для успешности ресторана. Посетителю нашего ресторана важна, скорее, не близость к центру города, а качество — и не только еды, а всего. Каждый счастливый посетитель с wow-опытом стоит большего, чем любая реклама", — считает Катрили.

И, конечно же, главный вопрос — а что там с ценами? Менеджер поясняет, что в ресторане будут две зоны: классическая "изакая" с более выгодными ценами и суши-бар, где цены выше. "Как и наше меню, уровень цен тоже будет разнообразным", — говорит она.

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