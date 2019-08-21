"Первый и единственный в Эстонии". Осенью в Таллинне откроется необычный ресторан — новый проект японского повара Хидэ Хираката

Катрили отмечает, что в Эстонии японская кухня стала по качеству сродни фастфуду, и не посещая Японию, у людей может сложиться совершенно неправильное представление о том, какова на сам деле японская гастрономическая культура.

"В Эстонии многие люди слышали слова "темпура", "кушияки", "якитори" и так далее, но никогда не пробовали настоящие блюда, если, конечно, не были в Японии. Мы будем предлагать эти традиционные для японского меню блюда, а также различную японскую лапшу, как рамен, удон и соба", — говорит Хидэ.

Он подчеркивает, что в этот раз для ресторана будут импортироваться ингредиенты из Японии наивысших свежести и качества.

Внутри Kampai! также будет и более изысканное место — суши-бар на 13 мест, где будет возможность попробовать суши высокого уровня. Хидэ еще раз подчеркивает, что это будут не привычные эстонскому потребителю роллы, а традиционные нигири c суши-прилавка — первого и единственного в Эстонии.

"Каждый счастливый посетитель с wow-опытом стоит большего, чем любая реклама"



Kampai! будет располагаться по адресу Пеэтри, 12 в порту Ноблесснера, в одном здании с художественным центром Kai и рядом с яхтенным портом. Открытие запланировано на конец октября, но команда запланировала для любителей японской кухни сюрпризы уже к середине месяца.

Почему же выбор пал на порт Ноблесснера, и не боятся ли владельцы ресторана, что его местоположение будет менее привлекательным для посетителей, чем места в самом сердце Таллинна?

"Ноблесснер — один из красивейших участков Таллинна и сейчас находится в постоянном развитии. А то, что это не центр и не Старый город, уже давно не является ограничениeм для успешности ресторана. Посетителю нашего ресторана важна, скорее, не близость к центру города, а качество — и не только еды, а всего. Каждый счастливый посетитель с wow-опытом стоит большего, чем любая реклама", — считает Катрили.

И, конечно же, главный вопрос — а что там с ценами? Менеджер поясняет, что в ресторане будут две зоны: классическая "изакая" с более выгодными ценами и суши-бар, где цены выше. "Как и наше меню, уровень цен тоже будет разнообразным", — говорит она.