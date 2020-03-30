Первый этап сокращения в Alexela grupp: работу потеряют 93 человека, из них 58 в Кивиыли

"Когда закончатся обусловленные пандемией ограничения и восстановятся привычные условия для деятельности, а также кто сможет пережить кризис — на этот вопрос сегодня не может ответить никто. Мое личное мнение сегодня заключается в том, что, к сожалению, мы столкнулись с кризисом более глубоким, чем тот, который мы пережили в период экономического спада, и мы сразу же приступили к принятию сложных решений", — заявил исполнительный директор группы Alexela Андреас Лаане.

Экономический ущерб, сопутствующий пандемии коронавируса, означает также затруднения в коммерческой деятельности предприятий, входящих в группу Alexela. "Сегодня на наших предприятиях мы с тяжелым сердцем выдали уведомления о сокращении до 93 работникам", — сказал исполнительный директор группы Alexela о решениях, которые пришлось принять в свете ухудшения экономической среды.

Об адаптации к кризисной ситуации

Лаане говорит, что в нынешних условиях нужно сделать все для выживания. "На первом этапе адаптации к кризисной ситуации мы решили оптимизировать структуры предприятий, и по всей группе скрепя сердце мы должны сократить 93 человек, их них 58 на Kiviõli Keemiatööstus, 10 — в металлообрабатывающей промышленности, и до 25 в АО Alexela", — описывает исполнительный директор группы Alexela.