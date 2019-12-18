Первые эстонские рестораны Burger King откроются уже этой весной в двух торговых центрах в Таллинне

18.12.2019, 11:46Первые эстонские рестораны Burger King откроются уже этой весной в двух торговых центрах в Таллинне rus.delfi.ee EST 6 Burger King avamine Tallink Star laevalFoto: Madis Veltman Концерн Tallink сообщил, что откроет первые рестораны быстрого питания Burger King во втором квартале 2020 года. Рестораны появятся в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste. В 2016 году Tallink Grupp открыл первый плавучий ресторан Burger King на пароме, а недавно подписал соглашение на приобретинее прав на франшизу в сранах Балтии. Страны Балтии сейчас одни из немногих в Европе, где еще нет сети фастфуда Burger King.Всего планируется открыть более 50 ресторанов Burger King в Эстонии, Латвии и Литве.С приходом Burger King Tallink Grupp создаст в трех Балтийских странах около 800 новых рабочих мест. Согласно договору, Tallink будет иметь лицензию на рестораны этой сети в течение 20 лет. Подписаться Share Tweet Читайте также: Гаприндашвили рассказала о будущем грузинской шахматной школы Мать нашла у дочери рак во время шоппинга Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома На станции метро "Коломенская" в Москве поезд сбил мужчину
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