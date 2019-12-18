Первые эстонские рестораны Burger King откроются уже этой весной в двух торговых центрах в Таллинне

В 2016 году Tallink Grupp открыл первый плавучий ресторан Burger King на пароме, а недавно подписал соглашение на приобретинее прав на франшизу в сранах Балтии. Страны Балтии сейчас одни из немногих в Европе, где еще нет сети фастфуда Burger King.

Всего планируется открыть более 50 ресторанов Burger King в Эстонии, Латвии и Литве.

С приходом Burger King Tallink Grupp создаст в трех Балтийских странах около 800 новых рабочих мест. Согласно договору, Tallink будет иметь лицензию на рестораны этой сети в течение 20 лет.