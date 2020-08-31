Первую в Эстонии банковскую карту ISIC из биопластика теперь можно получить бесплатно

С апреля банк SEB начал сокращать предложение пластиковых банковских карт в Эстонии и вместо них использовать карты, которые на 82% состоят из произведенного из кукурузы биопластика. В числе первых более экологичными стали карточки ISIC и ITIC для учителей, учащихся и студентов. Благодаря новой банковской карте SEB только в этом году сократит использование пластика на 230 килограммов.

„Большую часть новых клиентов банковской карты ISIC составляют молодые школьники, которые вместе с первым школьным опытом также учатся использовать и свои карманные средства. Начиная с этого года у молодежной карточки есть еще один дополнительные образовательный аспект, а именно мы можем сказать, что новая карта бережно относится к окружающей среде и на ее производство уходит гораздо меньше CO2. Новое решение экономит выбросы парниковых газов в атмосферу и поэтому вносит свой вклад в борьбу с изменением климата”, — прокомментировала идею создания биопластиковой банковской карты руководитель сегмента молодых клиентов SEB Мерит Калм.

Новая и более экологичная банковская карта производится по современным технологиям, где в кукурузную массу впрессовывается карточный чип и антенна, а затем карта с обеих сторон покрывается тонким слоем пластика. Вес кукурузной карточки такой же, как и у обычной пластиковой карточки — около 5 грамм. Банковские карты, которые на 82% произведены из кукурузы, по внешнему виду идентичны находящимся сегодня в обращении картам. Как показывает мировой опыт, такой карте не угрожает ни чрезмерная влажность, ни более высокие или низкие температуры.

Идея реализации карты была вдохновлена молодыми коллегами SEB из программы практики YouthLAB. Для производства более экологичной карты используется кормовая кукуруза, выращенная в штате Небраска, США.