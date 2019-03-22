Первоначальные результаты аудита: подозрительные счета в Swedbank закрыты

Согласно данным отчета, Swedbank прекратил клиентские отношения с владельцами подозрительных счетов, на которые указал шведский телеканал SVT, не позднее конца мая 2017 года. Всего было указано 50 имен владельцев счетов.

Forensic Risk Alliance проанализировал данные банка о счетах пятидесяти человек. Предприятие не во всех случаях смогло определить, по чьей инициативе были прекращены клиентские отношения. Также отмечается, что в некоторых случаях данные были стерты из базы данных, пишет rus.ERR.ee.