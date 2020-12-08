Первая волна коронавируса сократила оборот эстонских фирм на 3,5 млрд евро

В то же время отчет показывает, что кризис создает возможности для выхода компаний на новые рынки, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

По сравнению с другими странами, в Эстонии экономический спад, вызванный коронавирусом, был умеренным. Занятость снизилась больше, чем в Эстонии, только в Испании, Венгрии и Ирландии.

Сильнее всего от кризиса пострадали трудоемкие секторы услуг, в то время как промышленность продолжает удерживать экономику на плаву.

В ближайшие годы процветание ждет более устойчивые к вирусам отрасли, такие как информационные технологии и финансовый сектор, отмечается в докладе.