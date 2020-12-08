08.12.2020, 09:01

Первая волна коронавируса сократила оборот эстонских фирм на 3,5 млрд евро

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Первая волна коронавируса сократила оборот эстонских фирм на 3,5 млрд евро
Foto: Ago Tammik

Первая волна пандемии коронавируса сократила оборот эстонских компаний на 3,5 миллиарда евро, выясняется из доклада "Влияние вирусного кризиса на экономику Эстонии" Центра мониторинга развития.

В то же время отчет показывает, что кризис создает возможности для выхода компаний на новые рынки, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

По сравнению с другими странами, в Эстонии экономический спад, вызванный коронавирусом, был умеренным. Занятость снизилась больше, чем в Эстонии, только в Испании, Венгрии и Ирландии.

Сильнее всего от кризиса пострадали трудоемкие секторы услуг, в то время как промышленность продолжает удерживать экономику на плаву.

В ближайшие годы процветание ждет более устойчивые к вирусам отрасли, такие как информационные технологии и финансовый сектор, отмечается в докладе.

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