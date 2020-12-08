Первая волна коронавируса сократила оборот эстонских фирм на 3,5 млрд евро

Первая волна пандемии коронавируса сократила оборот эстонских компаний на 3,5 миллиарда евро, выясняется из доклада "Влияние вирусного кризиса на экономику Эстонии" Центра мониторинга развития.
В то же время отчет показывает, что кризис создает возможности для выхода компаний на новые рынки, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.
По сравнению с другими странами, в Эстонии экономический спад, вызванный коронавирусом, был умеренным. Занятость снизилась больше, чем в Эстонии, только в Испании, Венгрии и Ирландии.
Сильнее всего от кризиса пострадали трудоемкие секторы услуг, в то время как промышленность продолжает удерживать экономику на плаву.
В ближайшие годы процветание ждет более устойчивые к вирусам отрасли, такие как информационные технологии и финансовый сектор, отмечается в докладе.
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