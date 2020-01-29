29.01.2020, 14:49

Первая в Эстонии атомная электростанция обошлась бы в 900 млн евро и могла бы быть построена к 2033 году

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Сийри Лийва
EST
FINLAND-NUCLEAR/OLKILUOTO
FINLAND-NUCLEAR/OLKILUOTOFoto: STAFF, Reuters/Scanpix

Руководители волости Виру-Нигула, волости Раквере и города Раквере по инициативе Fermi Energia уже ездили в Финляндию знакомиться с атомной электростанцией Олкилуото, пишет Ärileht.

Fermi Energia OÜ, которое в последний год активно исследовало в Эстонии возможности строительства атомной электростанции нового поколения, вчера в Таллинне, в Котле культуры впервые представило широкой общественности свои планы на будущее.

Предприятие, основанное в феврале прошлого года бывшим исполнительным директром MTÜ Eesti Tuumajaam и политиком Партии реформ Калевом Каллеметсом, экс-главой Eesti Energia Сандором Лийве и при поддержке Eesti Energia получившим образование в Швеции атомным энергетиком из Эстонии, поставило себе амбициозную цель — построить в Эстонии первую в Европе основанную на новой технологии маленькую, мощностью 200-300 МВт, атомную электростанцию.

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Несомненно, это не простая задача, учитывая страхи, которые укоренились в людях из-за атомных катастроф 1986 года в Чернобыле и 2011 года в Фукусиме. Но там были атомные электростанции с более старым оборудованием и гораздо большей, 4000-5000 МВт, мощностью.

Сами инициаторы и энтузиасты проекта атомной электростанции верят, что АЭС нового поколения не просто одно решение из многих, а единственное решение, чтобы справиться с нынешними климатическими вызовами. "Нам нужна в Эстонии свободная от CO2, управляемая мощность по производству электроэнергии, которая в будущем могла бы обеспечить надежность снабжения электричеством", — сказал вчера соучредитель Fermi Energia Сандор Лийве.

У строительства атомного реактора нового поколения и производства при помощи него электроэнергии может быть положительное экономическое влияние как на все эстонское государство, так и на ближайшие окрестности возможной электростанции. Если учитывать, что Fermi Energia оценило строительство атомной электростанции в миллиард долларов, или 900 млн евро, то это означало бы закупку у эстонских предприятий товаров и услуг на сумму более 300 млн евро и для государства 100 млн евро налогового дохода. Также производство электроэнергии на атомной электростанции с одним модулем позволило бы избежать импорта электричества на 130-150 млн евро.

Fermi Energia до сих пор говорила, что до 2030 года строительство не начнут, но потом хотят за три года установить в Эстонии первый атомный реактор. Начать производство электроэнергии рассчитывают с июля 2033 года. Чтобы электростанция была готова к сроку, на протяжении трех лет нужно одновременно 400 строителей.

Хотя некоторые возможные места расположения атомной электростанции упоминались в СМИ — больше всего Кунда, — Fermi Energia начнет предварительный анализ мест расположения в этом году в сотрудничестве с бельгийским инженерным бюро Tractebel Engie, с которым вчера заключили соглашение. Его результаты представят не позднее, чем через год. Но пару недель назад руководители волости Виру-Нигула, волости Раквере и города Раквере по инициативе Fermi Energia уже ездили в Финляндию знакомиться с атомной электростанцией Олкилуото.

Также Fermi Energia говорила, что обдумывает выплату возмещения местной общине, чтобы компенсировать возможные неудобства и развивать жизненную среду работников атомной электростанции, число которых может достигнуть 121 человека. При выплате, например, 15 центов с каждого произведенного МВт/ч, реактор приносил бы в казну самоуправления 375 000 евро в год.

По словам председателя волостного собрания Виру-Нигула Рихо Кутсара, хотя до строительства атомной электростанции в Эстонии еще далеко — прежде всего правительство должно принять соответствующее решение и изменить регуляции, — руководители волости Виру-Нигула в общем положительно настроены. Это подтвердил и волостной старейшина Эйнар Валлбаум. "Лично я за, это наше будущее. В широкой перспективе она все-таки полезна для Эстонии", — отметил он.

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