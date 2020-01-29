Первая в Эстонии атомная электростанция обошлась бы в 900 млн евро и могла бы быть построена к 2033 году

Несомненно, это не простая задача, учитывая страхи, которые укоренились в людях из-за атомных катастроф 1986 года в Чернобыле и 2011 года в Фукусиме. Но там были атомные электростанции с более старым оборудованием и гораздо большей, 4000-5000 МВт, мощностью.

Сами инициаторы и энтузиасты проекта атомной электростанции верят, что АЭС нового поколения не просто одно решение из многих, а единственное решение, чтобы справиться с нынешними климатическими вызовами. "Нам нужна в Эстонии свободная от CO2, управляемая мощность по производству электроэнергии, которая в будущем могла бы обеспечить надежность снабжения электричеством", — сказал вчера соучредитель Fermi Energia Сандор Лийве.

У строительства атомного реактора нового поколения и производства при помощи него электроэнергии может быть положительное экономическое влияние как на все эстонское государство, так и на ближайшие окрестности возможной электростанции. Если учитывать, что Fermi Energia оценило строительство атомной электростанции в миллиард долларов, или 900 млн евро, то это означало бы закупку у эстонских предприятий товаров и услуг на сумму более 300 млн евро и для государства 100 млн евро налогового дохода. Также производство электроэнергии на атомной электростанции с одним модулем позволило бы избежать импорта электричества на 130-150 млн евро.

Fermi Energia до сих пор говорила, что до 2030 года строительство не начнут, но потом хотят за три года установить в Эстонии первый атомный реактор. Начать производство электроэнергии рассчитывают с июля 2033 года. Чтобы электростанция была готова к сроку, на протяжении трех лет нужно одновременно 400 строителей.

Хотя некоторые возможные места расположения атомной электростанции упоминались в СМИ — больше всего Кунда, — Fermi Energia начнет предварительный анализ мест расположения в этом году в сотрудничестве с бельгийским инженерным бюро Tractebel Engie, с которым вчера заключили соглашение. Его результаты представят не позднее, чем через год. Но пару недель назад руководители волости Виру-Нигула, волости Раквере и города Раквере по инициативе Fermi Energia уже ездили в Финляндию знакомиться с атомной электростанцией Олкилуото.