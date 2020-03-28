Первая крупная жертва коронавируса? Легендарный производитель одежды Baltika пройдет санацию

Как указано в биржевой сводке Baltika от 19 марта 2010 года, коронавирус COVID-19 оказывает значительное негативное влияние на финансовые результаты и ликвидность Baltika Grupp. Вдобавок на них негативно повлияли связанные с проходящей в Baltika Grupp реорганизацией одноразовые расходы. Под совместным влиянием названных обстоятельств у Baltika Grupp возникли платежные трудности, которые по оценке Baltika по своей сути являются временными.

Для преодоления вышеуказанных трудностей Baltika ходатайствовала об инициировании делопроизводства санации.

В случае, если санацию Baltika удастся успешно завершить и преодолеть платежные трудности предприятия, можно будет продолжить деятельность Baltika и сохранить множество ценных рабочих мест. Вдобавок успешная санация предприятия помогла бы обеспечить устойчивость эстонского промышленного дизайна.

Вследствие инициирования делопроизводства санации Baltika нужно составить программу санации. Baltika должна представить программу санации на утверждение суду к 1 июня 2020 года.

Санация охватывает только AS Baltika и других предприятий Baltika Grupp не коснется.

Цена акции Baltika на бирже упала ниже 10 центов и составила 0,095 евро. С акциями Baltika проведено 33 сделки и оборот равен 3283 евро.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!