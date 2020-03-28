28.03.2020, 14:19

Первая крупная жертва коронавируса? Легендарный производитель одежды Baltika пройдет санацию


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Baltika Tailor OÜ Ahtme tsehh
Baltika Tailor OÜ Ahtme tsehhFoto: Roman Vikulov, Delfi

Акционерное общество Baltika сегодня уведомило биржу, что 25 марта они подали в Харьюский уездный суд заявление об инициировании делопроизводства санации. Постановлением от 26 марта 2020 года суд решил инициировать делопроизводство.

Как указано в биржевой сводке Baltika от 19 марта 2010 года, коронавирус COVID-19 оказывает значительное негативное влияние на финансовые результаты и ликвидность Baltika Grupp. Вдобавок на них негативно повлияли связанные с проходящей в Baltika Grupp реорганизацией одноразовые расходы. Под совместным влиянием названных обстоятельств у Baltika Grupp возникли платежные трудности, которые по оценке Baltika по своей сути являются временными.

Для преодоления вышеуказанных трудностей Baltika ходатайствовала об инициировании делопроизводства санации.

В случае, если санацию Baltika удастся успешно завершить и преодолеть платежные трудности предприятия, можно будет продолжить деятельность Baltika и сохранить множество ценных рабочих мест. Вдобавок успешная санация предприятия помогла бы обеспечить устойчивость эстонского промышленного дизайна.

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Вследствие инициирования делопроизводства санации Baltika нужно составить программу санации. Baltika должна представить программу санации на утверждение суду к 1 июня 2020 года.

Санация охватывает только AS Baltika и других предприятий Baltika Grupp не коснется.

Цена акции Baltika на бирже упала ниже 10 центов и составила 0,095 евро. С акциями Baltika проведено 33 сделки и оборот равен 3283 евро.

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