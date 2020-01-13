Перестройка в центре Solaris: с сегодняшнего дня закрыты Hesburger, Vapiano и Lido

Общая стоимость работ на втором этаже центра Solaris составит примерно 4 млн евро. В эту сумму войдёт обновление как общего пространства второго этажа, так и мест общественного питания.

По словам руководителя проекта строительства Харро Раннаметса, на второй этаж можно будет подняться в период работ, как обычно, на лифте или эскалаторе, а также по лестнице, ведущей в кинотеатр Artis.