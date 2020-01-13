13.01.2020, 16:30

Перестройка в центре Solaris: с сегодняшнего дня закрыты Hesburger, Vapiano и Lido


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Перестройка в центре Solaris: с сегодняшнего дня закрыты Hesburger, Vapiano и Lido
Foto: Andres Putting

Как мы сообщали ранее со ссылкой на dv.ee, 13 января на втором этаже торгово-досугового центра Solaris начнется перестройка, в связи с чем временно будут закрыты рестораны Hesburger, Vapiano и Lido. Все остальные кафе, а также магазины и кинотеатр продолжат работу.

Общая стоимость работ на втором этаже центра Solaris составит примерно 4 млн евро. В эту сумму войдёт обновление как общего пространства второго этажа, так и мест общественного питания.

По словам руководителя проекта строительства Харро Раннаметса, на второй этаж можно будет подняться в период работ, как обычно, на лифте или эскалаторе, а также по лестнице, ведущей в кинотеатр Artis.

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