Перепутали бензин? Не тот биокомпонент? Что делать, если в бак попало неподходящее топливо

”Если, сидя за рулем, вы не можете вспомнить, где у автомобиля топливный бак, ответ даст стрелочка, расположенная возле индикатора уровня топлива — она показывает, находится бак слева или справа”, — сказал руководитель по оптовым продажам Neste Eesti Урмас Куузе.

”Если, подъехав к заправочной станции и выйдя из машины, вы обнаруживаете, что крышка бака с другой стороны, следует сесть обратно за руль и развернуть автомобиль. Длина шланга заправочной колонки составляет 1,5 метра — слишком мало, чтобы его получилось обернуть его вокруг машины и заправиться таким образом”, — отметил Куузе.

Но что же делать, если в бак попало неправильное топливо? По словам Урмаса Куузе, на заправочных станциях действуют строгие требования и совместно с автопроизводителями принимаются меры, чтобы люди не заливали в машины неподходящее топливо.

Урмас Куузе описал три возможные ситуации:

1. Если в бак автомобиля с бензиновым мотором попал дизель (или наоборот), дальше ехать на нем нельзя

Для предотвращения худших сценариев заправочные станции и автопроизводители тесно сотрудничают. В большинство машин с бензиновым мотором дизельное топливо заправить просто невозможно, поскольку дизельный заправочный пистолет большего диаметра, чем бензиновый, и не помещается в бак бензинового автомобиля. Некоторые производители устанавливают на дизельные машины предохранительные системы, которые, распознав бензиновый заправочный пистолет, не открывают защитный клапан топливного бака, делая заправку невозможной.