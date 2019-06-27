Перепутали бензин? Не тот биокомпонент? Что делать, если в бак попало неподходящее топливо

Дизель, попавший в бак автомобиля с бензиновым мотором (или наоборот), вредно сказывается на двигателе. Если так произошло, дальше ехать на автомобиле нельзя — следует связаться со своим автосервисом.
2. Если вместо 98 бензина вы заправили 95, поступайте согласно инструкции автомобиля
Если заправить автомобиль бензином с более низким октановым числом, чем требуется по инструкции, мотор может начать работать с перебоями. Одна такая ошибка, впрочем, двигатель не испортит. Можно продолжать поездку, но сначала стоит заглянуть в руководство автомобиля. Также не повредит обратиться за советом на автосервис.
3. Если вы заправляете содержащее биокомпонент топливо, стоит убедиться в его происхождении
Дизельное топливо может содержать биокомпонент первого поколения FAME, который безопасен для мотора, если его доля в топливе не превышает 7%. Более новый биокомпонент второго поколения HVO подходит для всех машин с дизельными двигателями, даже в чистом виде. Топливо, на 100% состоящее из HVO, сегодня продается в Финляндии и Латвии, а в ближайшем будущем появится и на заправках Neste в Литве под названием NesteMy.
Бензин содержит биокомпоненты в меньшей концентрации, и они не оказывают негативного воздействия на мотор. Наиболее распространенный биокомпонент в бензине — этанол, хотя используется также метил-трет-бутиловый эфир (MTBE). Оба компонента позволяют повысить октановое число топлива и сократить выбросы СО2, возникающие при сгорании топлива. MTBE содержит метанол и более вреден для окружающей среды, тогда как этанол безопаснее как для мотора, так и для природы.
Информацию о том, топливо с каким именно биокомпонентом подходит автомобилю, можно почерпнуть в руководстве машины, на сайте www.biokytus.com, а также получить у продавцов топлива.
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