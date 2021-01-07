Переходный период выхода Великобритании из ЕС закончился. Что изменилось для жителей Эстонии?

Что меняется для частных лиц?

При заказе товаров из Великобритании следует учитывать добавляющиеся налоги и сборы. Если стоимость отправления составляет 22-150 евро, в e-MTA следует подать таможенную декларацию на отправленный товар и уплатить налог с оборота. Если стоимость отправления превышает 150 евро, следует подать таможенную декларацию на отправленный товар и уплатить налог с оборота и таможенный сбор. Таможенный сбор платить не нужно, если продавец товара может доказать, что товар имеет происхождение из Великобритании. Для этого продавец должен представить Вам подтверждение происхождения товара, которое Вы сможете приложить к таможенной декларации на товар.

Если Вы заказали посылку в течение 2020 года, но она отправляется из Великобритании в 2021 году, товары следует задекларировать в e-MTA и при необходимости уплатить с них налоги и сборы. Если же Вы заказали товары в течение 2020 года, и их отправили также в 2020 году, ничего декларировать не нужно. Например, если Вы заказали товар из Великобритании 15 декабря, и он отправлен 28 декабря, но до настоящего времени заказанный товар ещё не прибыл в Эстонию, этот товар декларировать не нужно, и к нему не добавляются налог с оборота и таможенный сбор. При этом важен день, когда товар в Великобритании был передан обеспечивающему перевозку предприятию, например, авиаперевозчику.

В случае товара, бесплатно отправленного от одного частного лица другому частному лицу (например, в качестве подарка), налог с оборота следует платить в том случае, если стоимость товара превышает 45 евро, и таможенный сбор — если стоимость товара превышает 500 евро. Если стоимость товара в отправлении превышает 500 евро, освобождение от уплаты таможенного сбора применяется к товару, имеющему подтверждение происхождения товара.

Прибывающий из Великобритании пассажир может ввезти в Эстонию без уплаты таможенного сбора товары для личного пользования стоимостью до 1200 евро. Если стоимость товаров превышает 1200 евро, освобождение от уплаты таможенного сбора применяется к товару, имеющему подтверждение происхождения. Без уплаты налога с оборота пассажиры могут ввозить товары для личного пользования стоимостью до 300 евро, авиапассажиры и пассажиры морских судов — до 430 евро.