Переехавший из Амстердама в Эстонию флорист: для меня качество жизни здесь намного лучше

Его отношения с Эстонией начались еще в 1988 году, когда он оказался на цветочном фестивале в Таллинне. Там они увидел Мерит, которая сразу запала ему в душу. Тогда ни она, ни сам Петер не были свободными, но мужчина не сдавался и через восемь лет Мерит с меленьким сыном переехала в Амстердам. В 2007 году семья, которая к тому времени пополнилась еще двумя сыновьями, вернулась в Эстонию. Мерит стала стилистом, а Петер продолжил заниматься цветами.

"Эстонцы любят и ценят цветы даже больше, чем голландцы. Это правда!”, — говорит Петер.

"У меня есть все. Жена, ради которой я приехал в Эстонию, семья. Я живу в стране, в которой хорошо жить. Многие эстонцы начинают понимать это, когда сами на долгое время оказываются за границей. Да, зарплаты там выше, но и жизнь дороже. В Эстонии нет ежедневных пробок, ужасного загрязнения. Здесь экологичная среда — это все приятно!”.

А вот с эстонским языком у мужчины не очень. ”Может, я прилагал недостаточно усилий, но я не могу, я сдался! Это единственная негативная вещь”, — признает он.

Петер не понимает, почему Эстония считается Восточной Европой — ему Эстония всегда напоминала Скандинавию. ”Эстонцы более спокойные и скромные, по крайней мере до первой рюмки. Голландцы более шумные, отрытые, но у них намного больше общего с эстонцами, чем, например, с французами”.