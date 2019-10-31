Передумали! Postimees все же будет заниматься продажей рекламы на российских каналах

Начиная с 1 января Postimees Grupp AS перенимает у BMA Estonia OÜ услугу продажи рекламы на телеканалах Эстонии. Таким образом, портфель телеканалов Postimees Grupp пополнится каналами ПБК, НТВ Baltic Estonia, REN-TV Baltic Estonia и ДОМ Кино .

”Это чисто экономическое решение. Мы боремся во имя того, чтобы вывести свои телеканалы в ноль, и расширение пакета с точки зрения продаж стало бы одной из возможностей”, — отметил Раудсалу.

По его словам, решение было принято несколько дней назад, чему предшествовали долгие переговоры с партнером.

Он сказал, что идеологической подоплеки здесь искать не следует и что на работу редакции деятельность по рекламным услугам никакого влияния оказывать не будет.

Как мы уже писали сегодня со ссылкой на rus.err.ee, концерн Postimees Grupp объявил об убытках в размере 8,9 млн евро по итогам предыдущего хозяйственного года.

Оборот концерна, в который входят газета Postimees, телеканал Kanal 2 и другие СМИ, составил 53 млн евро.

По словам руководителя Postimees Grupp Андруса Раудсалу, владелец концерна не рассчитывает на получение огромной прибыли, а пока главной задачей является постепенный выход в ноль.

Он добавил, что на сегодняшний день журналистика — это не тот бизнес, в котором следует ожидать большую прибыль.