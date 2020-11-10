10.11.2020, 20:07

Перед вторым чтением в Рийгикогу в проект госбюджета-2021 внесены две поправки


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Riigikogu istung
Foto on illustreeriv.Foto: Taavi Arus

Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу проголосовала за предложенные поправки к государственному бюджету на следующий год и направила законопроект на второе чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 18 ноября.

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк пояснил, что из 44 представленных поправок поддержку нашло сводное предложение, представленное финансовой комиссией.

”В этом предложении мы уточнили бюджет с точки зрения выполнения планов, заложенных в программе деятельности правительства. В связи с необходимостью поддержать движение международного морского транспорта через порты Эстонии и мотивировать грузоотправителей направлять свои товаропотоки через порты Эстонии, мы выдвигаем предложение сократить размер сборов за водный путь для входящих в порты Эстонии судов на 50% до конца следующего года и компенсируем недополученный доход в государственном бюджете. Также мы выделяем средства для проведения референдума. В случае с остальными предложениями источники покрытия не были приемлемыми и не способствовали достижению поставленных в бюджете целей”, — сказал председатель финансовой комиссии.

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Кокк пояснил, что обещанное пособие для фермеров в размере 12 миллионов евро будет выделено еще в этом году, так как проект закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2020 год (252 SE) также находится в производстве. Поправки будут внесены в ходе третьего чтения,

”Некоторые поправки еще находятся на обсуждении комиссии, и в ходе третьего чтения есть возможность внести дополнительные поправки в законопроект”, — отметил Кокк.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Марис Лаури, представители коалиции не поддержали большинством голосов предложения о поправках, которые стоило бы внести в сложившейся напряженной экономической ситуации. ”Самая большая проблема, связанная с бюджетом на 2021 год — это огромный, не учитывающий ситуацию, дефицит. Эстония — единственное государство в Европе, которое, несмотря на рост в 4,5 %, планирует рост дефицита в следующем году. Предложения хоть немного сократить расходы государства так, как это делает частный сектор, не нашли поддержки у коалиции”, — сказала Лаури.

Согласно инициированному правительством проекту закона о государственном бюджете на 2021 год (254 SE), объем расходов в государственном бюджете на 2021 год составляет почти 13 миллиардов; объем доходов — порядка 11 миллиардов евро. Такая разница между доходами и расходами сопряжена с необходимостью инвестировать в восстановление роста экономики. Бюджет правительственного сектора на 2021 год по прогнозам номинально находится в дефиците в размере 6,7 %, структурно — в дефиците в размере 6,6 % ВВП.

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