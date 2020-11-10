Перед вторым чтением в Рийгикогу в проект госбюджета-2021 внесены две поправки

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк пояснил, что из 44 представленных поправок поддержку нашло сводное предложение, представленное финансовой комиссией.

”В этом предложении мы уточнили бюджет с точки зрения выполнения планов, заложенных в программе деятельности правительства. В связи с необходимостью поддержать движение международного морского транспорта через порты Эстонии и мотивировать грузоотправителей направлять свои товаропотоки через порты Эстонии, мы выдвигаем предложение сократить размер сборов за водный путь для входящих в порты Эстонии судов на 50% до конца следующего года и компенсируем недополученный доход в государственном бюджете. Также мы выделяем средства для проведения референдума. В случае с остальными предложениями источники покрытия не были приемлемыми и не способствовали достижению поставленных в бюджете целей”, — сказал председатель финансовой комиссии.

Кокк пояснил, что обещанное пособие для фермеров в размере 12 миллионов евро будет выделено еще в этом году, так как проект закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2020 год (252 SE) также находится в производстве. Поправки будут внесены в ходе третьего чтения,

”Некоторые поправки еще находятся на обсуждении комиссии, и в ходе третьего чтения есть возможность внести дополнительные поправки в законопроект”, — отметил Кокк.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Марис Лаури, представители коалиции не поддержали большинством голосов предложения о поправках, которые стоило бы внести в сложившейся напряженной экономической ситуации. ”Самая большая проблема, связанная с бюджетом на 2021 год — это огромный, не учитывающий ситуацию, дефицит. Эстония — единственное государство в Европе, которое, несмотря на рост в 4,5 %, планирует рост дефицита в следующем году. Предложения хоть немного сократить расходы государства так, как это делает частный сектор, не нашли поддержки у коалиции”, — сказала Лаури.

Согласно инициированному правительством проекту закона о государственном бюджете на 2021 год (254 SE), объем расходов в государственном бюджете на 2021 год составляет почти 13 миллиардов; объем доходов — порядка 11 миллиардов евро. Такая разница между доходами и расходами сопряжена с необходимостью инвестировать в восстановление роста экономики. Бюджет правительственного сектора на 2021 год по прогнозам номинально находится в дефиците в размере 6,7 %, структурно — в дефиците в размере 6,6 % ВВП.