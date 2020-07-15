Перед стартом БелАЭС: латышам непонятен поступок литовского президента, эстонцев удивляет принятый в Литве закон

Советник министра экономики Латвии Винета Вилистере-Лаце сказала Delfi, что им сложно понять решение президента Литвы Гитанаса Науседы отказаться от встречи глав стран Балтии в Эстонии, которая состоялась 25 июня.
Пресс-секретарь Науседы Антанас Бубнялис на прошлой неделе сказал, что такое решение было принято, потому что министры стран Балтии не пришли к единому соглашению по вопросу покупки электричества БелАЭС.
Вилистере-Лаце сказала, что в последнее время каких-то перемен в этом вопросе не было. "Напротив — дискуссии перешли на новый этап, литовская сторона предложила новые темы для компромиссной декларации", — сказала она.
Вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Тимо Татар сказал, что поддерживает озабоченность Литвы в связи с небезопасностью АЭС в Беларуси. Однако, он заметил, что в Эстонии нет закона запрещающего покупку электроэнергии этой АЭС.
"В Эстонии нет закона, запрещающего импорт электроэнергии конкретных АЭС. Это необычное регулирование", — заметил Татар.
Представители Минэнерго и МИД Литвы заверили, что переговоры о БелАЭС с Латвией, Эстонией и Еврокомиссии продолжаются.
Открытие АЭС в Островце несколько раз откладывалось. Сейчас предполагают, что станцию могут запустить еще до президентских выборов в Беларуси (9 августа). Однако есть сомнения в том, что он будет запущен на полную мощность до 2021 года.
Сообщалось, что ядерное топливо из России привезли в начале мая. Министерство энергетики Беларуси пока не ответило на запрос Delfi о дате запуска АЭС.
Представители Litgrid напомнили, что их дело — обеспечение надежной работы системы электроэнергии в Литве.
"Перераспределение потоков электричества БелАЭС важно не только для Литвы, но и для других стран Балтии, поэтому вопрос решают операторы всех стран Балтии и на встречах BEMIP ЕК. Операторы технически подготовлены к возможному запуску АЭС", — сказано в комментарии.
Кроме того, указано, что исторически литовская система создавалась как часть кольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Кольцо было необходимо для объединения мощных АЭС, включая Игналинскую. Представители компании указали, что БелАЭС никак на работу кольца БРЭЛЛ не подействует.
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