26.03.2019, 09:47

Перед покупкой — проверьте! В черном списке Департамента защиты прав потребителей около 100 неблагонадежных фирм

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Tarbijakaitseameti iseteemindusterminal Tallinna lennujaamas
Tarbijakaitseameti iseteemindusterminal Tallinna lennujaamasFoto: Karli Saul

Департамент зашиты прав потребителей напоминает, что перед совершением покупки или сделки следует проверить благонадежность фирмы.

Департамент отмечает, что хотя в марте черный список не пополнился ни одной фирмой, с предыдущих времен в нем осталось еще около 100 неблагонадежных предприятий.

Со списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Список с течением времени меняется (ликвидировавшие нарушения фирмы из него удаляются).

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