26.03.2019, 09:47
Перед покупкой — проверьте! В черном списке Департамента защиты прав потребителей около 100 неблагонадежных фирм
Департамент зашиты прав потребителей напоминает, что перед совершением покупки или сделки следует проверить благонадежность фирмы.
Департамент отмечает, что хотя в марте черный список не пополнился ни одной фирмой, с предыдущих времен в нем осталось еще около 100 неблагонадежных предприятий.
Со списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Список с течением времени меняется (ликвидировавшие нарушения фирмы из него удаляются).