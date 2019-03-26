Перед покупкой — проверьте! В черном списке Департамента защиты прав потребителей около 100 неблагонадежных фирм

Департамент отмечает, что хотя в марте черный список не пополнился ни одной фирмой, с предыдущих времен в нем осталось еще около 100 неблагонадежных предприятий.

Со списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Список с течением времени меняется (ликвидировавшие нарушения фирмы из него удаляются).