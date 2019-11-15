15.11.2019, 18:27

Пенсия в Эстонии выросла за год на одиннадцать процентов

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Пенсия в Эстонии выросла за год на одиннадцать процентов
Pixabay

Средняя пенсия была в третьем квартале текущего года 471,4 евро, что на 11 процентов выше, чем год назад, выясняется из данных Департамента статистики.

В третьем квартале 2018 года средняя пенсия составляла 424,8 евро.

Средняя пенсия по старости в третьем квартале текущего года составляла 486,6 евро, что на 39,1 евро больше, чем в тот же период прошлого года.

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