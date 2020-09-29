Пенсия по старости увеличится в среднем более чем на 20 евро

”Чрезвычайное повышение пенсий — это приоритет для этого правительства, и я рад, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, возникшую в результате весеннего кризиса из-за COVID-19, мы все же нашли возможность повысить пенсии. Помимо пенсионеров по старости, от этого выиграют получатели пенсий по нетрудоспособности и по случаю потери кормильца, а также люди, получающие пенсии на льготных условиях на основании Закона о пенсиях по старости и Закона о пенсиях”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Считаю важным внеочередное повышение пенсий даже в более нестабильных экономических условиях, когда ежегодная индексация не приводит к увеличению пенсий. Увеличивая надбавку к пенсии за воспитание детей, мы дополнительно поддерживаем тех пенсионеров, которые внесли свой вклад в воспитание детей. Важно, что мы помогаем даже самым малообеспеченным пенсионерам, повышая народную пенсию на 30 евро”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Повышение надбавки к пенсии обеспечивает дополнительный доход пенсионерам, воспитавшим одного или нескольких детей не менее восьми лет, и чей ребенок родился до 2013 года. Всего в Эстонии 429 000 детей, за воспитание которых надбавка к пенсии выплачивается примерно 203 000 пенсионерам в среднем на двоих детей. Если пенсионер со средним стажем работы, имеющий двоих детей, в настоящее время получает пенсию в размере 528 евро и надбавку к пенсии в размере почти 43 евро, то есть вместе 571 евро, то с 1 апреля следующего года его пенсионный доход составит 594 евро (544 евро + 50 евро) или на 23 евро больше. Доплата к пенсии назначается одному из родителей единовременно или делится между родителями по их обоюдному соглашению.

Рост народной пенсии на 30 евро поможет пенсионерам с самым низким доходом обеспечить доход выше прожиточного минимума. В 2020 году прожиточный минимум составляет 221,36 евро. Пенсионерам, которые получают народную пенсию также сложнее всего во время кризиса. Народная пенсия обеспечивает доход по старости для людей, которые не выполнили требования по стажу для получения пенсии по старости и которые прожили в Эстонии не менее пяти лет непосредственно перед подачей заявления на пенсию. Таких пенсионеров в Эстонии около 3000.