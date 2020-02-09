Пенсия по старости, накопительная и дополнительно накопительная — разбираемся в пенсионных источниках

По состоянию на сентябрь 2019 года, во второй ступени пенсионные средства накапливает около 740 000 человек.

· Общий объем пенсионных фондов в сентябре 2019 года составил 4,5 миллиарда евро.

· Средний объем накоплений во второй ступени, составляет немногим более 6000 евро.

· Согласно плану, период накопления пенсионных средств во второй ступени для начинающего работать человека, составляет не менее 40 лет. Система накопительной пенсии проработала 17 лет, фактически накопления производились в течение еще меньшего периода.

· Стоит учитывать то, что в первой ступени довольно велика солидарность, вне зависимости от дохода за те же деньги из I ступени вы получите меньше, чем из II. Чем больше доход, тем больше выгоды от второй ступени.

График изменений

· По плану, одобренные правительством изменения вступят в силу в общем порядке, но заявления о желании присоединиться ко второй ступени или выйти из нее можно подавать с января 2021 года.

Сейчас у Вашей пенсии есть три источника:



Первая ступень, или государственная пенсия по старости.

Пенсии первой ступени ежегодно выплачивает государство из своих доходов за тот же год. Деньги на пенсии первой ступени нигде не накапливались заранее. Нынешние пенсионеры получают часть социального налога, который платят из своей заработной платы работающие сейчас люди.

При необходимости приходится брать дополнительные средства из других источников дохода государства. Например, в 2020 году на пенсионное страхование не хватает 114 миллионов евро социального налога, эта сумма покрывается из других доходов государства.