Пенсия по старости, накопительная и дополнительно накопительная — разбираемся в пенсионных источниках(50)
Министерство финансов подробно рассказывает, что такое первая, вторая и третья пенсионная ступень и что изменится в будущем.
Министерство финансов подробно рассказывает, что такое первая, вторая и третья пенсионная ступень и что изменится в будущем.
По состоянию на сентябрь 2019 года, во второй ступени пенсионные средства накапливает около 740 000 человек.
· Общий объем пенсионных фондов в сентябре 2019 года составил 4,5 миллиарда евро.
· Средний объем накоплений во второй ступени, составляет немногим более 6000 евро.
· Согласно плану, период накопления пенсионных средств во второй ступени для начинающего работать человека, составляет не менее 40 лет. Система накопительной пенсии проработала 17 лет, фактически накопления производились в течение еще меньшего периода.
· Стоит учитывать то, что в первой ступени довольно велика солидарность, вне зависимости от дохода за те же деньги из I ступени вы получите меньше, чем из II. Чем больше доход, тем больше выгоды от второй ступени.
График изменений
· По плану, одобренные правительством изменения вступят в силу в общем порядке, но заявления о желании присоединиться ко второй ступени или выйти из нее можно подавать с января 2021 года.
Первая ступень, или государственная пенсия по старости.
Пенсии первой ступени ежегодно выплачивает государство из своих доходов за тот же год. Деньги на пенсии первой ступени нигде не накапливались заранее. Нынешние пенсионеры получают часть социального налога, который платят из своей заработной платы работающие сейчас люди.
При необходимости приходится брать дополнительные средства из других источников дохода государства. Например, в 2020 году на пенсионное страхование не хватает 114 миллионов евро социального налога, эта сумма покрывается из других доходов государства.
Ежегодное обычное повышение пенсий по большей части зависит от роста поступления соцналога в прошлом году: 80% пенсионного индекса составляет изменение поступлений соцналога в пенсионном страховании, а 20% — изменение индекса потребительских цен. Если в будущем, например, вследствие снижения числа работающего населения и увеличения числа неработающих пенсионеров рост поступления соцналога затормозится, можно ожидать более медленного ежегодного повышения пенсий по сравнению с текущим периодом.
Не менее 15 лет пенсионного стажа обеспечивают базовую часть пенсии – в 2019 году около 192 евро – и за каждый год стажа, дающего право на пенсию, полагается доплата — в 2019 году 6,627 евро за год, что при стаже в 45 лет составляет 298 евро, т.е. вместе с базовой частью — 490 евро). Пенсионеры, имеющие менее 15 лет пенсионного стажа, получают народную пенсию, которая в 2019 году составила 205 евро.
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Вторая ступень, или обязательная накопительная пенсия
Работающий человек сам накапливает средства себе на будущее, платя 2% брутто-зарплаты в пенсионный фонд. Работодатель удерживает их из зарплаты, они идут через пенсионный центр в выбранный человеком пенсионный фонд. 4% выплаченного за работника соцналога идут вместо первой ступени во вторую ступень.
Пять управляющих фондами предлагают в общей сложности 24 фонда второй ступени, из которых каждый может выбрать подходящий его целям и готовности рисковать. Следует хорошо взвесить выбор фонда, в который идут взносы, но нужно учитывать и то, что за смену паев взимается плата.
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Третья ступень, или дополнительная накопительная пенсия
Человек сам выбирает, сколько он хочет дополнительно накопить к пенсии. Со взносов в третью ступень можно просить возврат подоходного налога, получая 20% освобождения от подоходного налога со сделанных за год взносов, которые не превышают 15% брутто-дохода. В год в третью ступень можно внести до 6000 евро.
Взносы в системе дополнительной накопительной пенсии очень гибкие. Вы можете сами определять размер взносов, в зависимости от возможностей и потребностей сумму накоплений можно увеличивать или уменьшать, взносы можно временно приостановить, а часть денег можно снять до выхода на пенсию.
К дополнительной накопительной пенсии можно подключиться, заключив договор пенсионного страхования с обществом страхования жизни или платя взносы в добровольный пенсионный фонд. Договоры страхования третьей ступени предлагают пять страховых обществ, пять управляющих фондами предлагают в общей сложности девять пенсионных фондов третьей ступени.
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