14.08.2019, 08:32

Пенсионные накопления жителей Эстонии активно инвестируются в предприятия, вредящие экологии

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Анетте Парксепп
Анетте Парксепп
EST 16
Пенсионные накопления жителей Эстонии активно инвестируются в предприятия, вредящие экологии
Mittetulundusühingu Estwatch eestvedaja Uku Lilleväli vaatles pensionifonde, kuhu eestlased saavad teise samba raha koguda. Oma uurimuse tarbeks moodustas ta keskkonna-teemadega tegelevate Carbon Disclosure Projecti ja InfluenceMapi andmeid kasutades valimi ettevõtetest, mis on kliima suhtes ühed vastutustundetumad. Illustratsioonil logodega esile toodud ettevõtted on vaid mõned tuntumad, mis nimekirja sattusid.Illustratsioon: Shutterstock/Kairit Edovald

В Эстонии не найдется ни одного банка, который прямо или косвенно не инвестировал бы в предприятия, содействующим климатическим изменениям, пишет Eesti Päevaleht.

Во второй пенсионной ступени находится более 4 млрд евро пенсионных накоплений жителей Эстонии. Согласно рапорту гражданского объединения MTÜ Estwatch, финансовые учреждения инвестируют эти средства в предприятия, содействующие климатическим изменениям. Прямые инвестиции на пенсионные накопления народа были сделаны Swedbank (в 16 предприятий), SEB ( в семь) и LHV (в пять). Косвенно инвестировано в 35-36 таких предприятий.

Специалист по администрированию имущества SEB Пеэтер Шамардин подчеркивает, что указанные в исследовании предприятия высоко ценятся на мировом уровне и в них тем или иным способом инвестируют многие европейские и эстонские пенсионные фонды.

Банк LHV в свою очередь отмечает, что государство наделило администраторов пенсионных фондов мандатом для увеличения пенсионного имущества жителей Эстонии при максимальной производительности, но никаких социальных или экологических ограничений не установлено.

Председатель правления Swedbank Investeerimisfondid Кристина Тамла признает, что увеличение сознательности в вопросах климата и ужесточение законов действительно может привести к уменьшению потенциала долгосрочного роста или увеличению риска при инвестировании в предприятия, оказывающих влияние на экологию.

”Если финансовые учреждения игнорируют связанные с экологией и прочими вещами инвестиционные риски, оказывающие влияние на ценность имущества жителей Эстонии, то они не выполняет своего следующего из их роли правового доверенного лица обязательства заботиться об имуществе клиентов с достаточной дальновидностью и компетенцией”, — говорит идейный вдохновитель Estwatch Уку Лиллевяли.

Отмечается, что сейчас в Эстонии нет ни одного пенсионного фонда, который позволял бы по этическим соображениям отказываться от инвестирования в определенные предприятия.

Справедливости ради стоит отметить, что в ряде финансовых учреждений соответствующие требования установлены на внутреннем уровне.

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