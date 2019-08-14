Пенсионные накопления жителей Эстонии активно инвестируются в предприятия, вредящие экологии

Во второй пенсионной ступени находится более 4 млрд евро пенсионных накоплений жителей Эстонии. Согласно рапорту гражданского объединения MTÜ Estwatch, финансовые учреждения инвестируют эти средства в предприятия, содействующие климатическим изменениям. Прямые инвестиции на пенсионные накопления народа были сделаны Swedbank (в 16 предприятий), SEB ( в семь) и LHV (в пять). Косвенно инвестировано в 35-36 таких предприятий.

Специалист по администрированию имущества SEB Пеэтер Шамардин подчеркивает, что указанные в исследовании предприятия высоко ценятся на мировом уровне и в них тем или иным способом инвестируют многие европейские и эстонские пенсионные фонды.

Банк LHV в свою очередь отмечает, что государство наделило администраторов пенсионных фондов мандатом для увеличения пенсионного имущества жителей Эстонии при максимальной производительности, но никаких социальных или экологических ограничений не установлено.

Председатель правления Swedbank Investeerimisfondid Кристина Тамла признает, что увеличение сознательности в вопросах климата и ужесточение законов действительно может привести к уменьшению потенциала долгосрочного роста или увеличению риска при инвестировании в предприятия, оказывающих влияние на экологию.