Пенсионные фонды обвалились. Почему и что делать?

”Распространение коронавиурса привело к ситуации, когда уверенность в отношении любых прогнозов по экономике и развитию предприятий исчезла. Ясно одно: пандемия практически одновременно нанесет быстрый и серьезный экономический удар по крупным промышленным странам. По мнению рынков, речь уже не идет о краткосрочном уроне, за которым могло бы последовать быстрее восстановление, и следует ждать экономического спада”, — сказал эксперт.

”Первоначальный откат на рынках акций распространился на кредитные рынки, что негативно отразилось на инвестициях рынков акций и долговых расписок в рамках пенсионных фондов. В крупных промышленных странах взвешенные экономико-политические шаги для снижения рисков предприняли лишь центральные банки, снизив проценты и приняв меры по обеспечению ликвидности. По оценке рынков, фискальные меры правительства до сих пор были недостаточными. В связи с этим сейчас мы наблюдаем сильное падение рынков, что, к сожалению, оказывает влияние и на эстонские пенсионные фонды”, — пояснил Мадиссон.

Говоря о возможном приостановлении со стороны государства взносов во вторую пенсионную ступень, эксперт отметил, что это особо ситуацию не спасет: ”Предыдущий большой кризис, который мы наблюдали в Эстонии в 2008-2009 гг., показал, что приостановление платежей перед или во время кризиса может не привести к улучшению положения накопителей пенсии”.

Сколько будет продолжаться падение и насколько масштабным оно будет? ”В столь изменчивых условиях трудно давать такие прогнозы. Все зависит от динамики распространения коронавируса и того урона, который он нанесет. А также от вспомогательных политических мер по снижению экономических рисков”.