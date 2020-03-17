Пенсионные фонды обвалились. Почему и что делать?

В последнее время многие жители Эстонии заметили, что их их пенсионные накопления либо сильно уменьшились, либо ушли в минус. Глава пенсионных фондов банка Luminor Вахур Мадиссон рассказал о причинах данного явления.
”Распространение коронавиурса привело к ситуации, когда уверенность в отношении любых прогнозов по экономике и развитию предприятий исчезла. Ясно одно: пандемия практически одновременно нанесет быстрый и серьезный экономический удар по крупным промышленным странам. По мнению рынков, речь уже не идет о краткосрочном уроне, за которым могло бы последовать быстрее восстановление, и следует ждать экономического спада”, — сказал эксперт.
”Первоначальный откат на рынках акций распространился на кредитные рынки, что негативно отразилось на инвестициях рынков акций и долговых расписок в рамках пенсионных фондов. В крупных промышленных странах взвешенные экономико-политические шаги для снижения рисков предприняли лишь центральные банки, снизив проценты и приняв меры по обеспечению ликвидности. По оценке рынков, фискальные меры правительства до сих пор были недостаточными. В связи с этим сейчас мы наблюдаем сильное падение рынков, что, к сожалению, оказывает влияние и на эстонские пенсионные фонды”, — пояснил Мадиссон.
Говоря о возможном приостановлении со стороны государства взносов во вторую пенсионную ступень, эксперт отметил, что это особо ситуацию не спасет: ”Предыдущий большой кризис, который мы наблюдали в Эстонии в 2008-2009 гг., показал, что приостановление платежей перед или во время кризиса может не привести к улучшению положения накопителей пенсии”.
Сколько будет продолжаться падение и насколько масштабным оно будет? ”В столь изменчивых условиях трудно давать такие прогнозы. Все зависит от динамики распространения коронавируса и того урона, который он нанесет. А также от вспомогательных политических мер по снижению экономических рисков”.
”Точные объемы экономического ущерба пока оценить сложно, так как все продолжается и все еще впереди”, — добавил специалист по фондам.
”Сейчас было бы разумно продолжать накопления в подходящем по возрасту пенсионном фонде. История показывает, что такое поведение во время падения рынков в долгосрочной перспективе себя оправдывает”, — резюмировал он.
На приведенном ниже графике видно, что в расчете за три месяца в плюсе остается лишь два фонда второй пенсионной ступени:
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