Пенсионное страхование: изменения в законодательстве дают до конца года возможность получить дополнительную выгоду

По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии Андреса Пийрсалу, в следующем году условия изменятся в связи с проведением пенсионной реформы. ”Заключив договор о подключении к третьей ступени до конца года, люди получат выгоду от налогового эффекта, поскольку государство вернет им 20-процентный подоходный налог с платежей, а по достижении возраста 55 лет они смогут забрать деньги, заплатив 10-процентный подоходный налог”, — сказал Пийрсалу.

”Заключение договора о подключении к третьей ступени — это ответственный выбор в нынешней ситуации, связанной с пенсионными накоплениями. Поскольку изменение в налогообложении вступит в силу в январе, договор стоит заключить в декабре”, — добавил Пийрсалу.

В ходе пенсионной реформы будет унифицировано понятие пенсионного возраста в случае второй и третьей ступеней. В случае тех договоров, которые будут заключены начиная с 1 января 2021 года, 10-процентная ставка подоходного налога начнет действовать за пять лет до наступления пенсионного возраста. Забрать деньги из третьей ступени можно будет в любой момент, однако если человек решит сделать это до наступления пенсионного возраста, он должен будет заплатить 20-процентный подоходный налог со всей суммы инвестиции, а не только с прибыли.

По словам руководителя эстонского филиала Mandatum Life Эркки Садама, инвестирование в третью ступень через страхование имеет целый ряд преимуществ. ”Во-первых, выбор инвестиционных решений шире, чем в случае выбора одного конкретного фонда, и при этом можно оформить также страхование жизни. В дополнение к инвестированию в пенсионную ступень вы можете защитить своих близких с помощью страхования жизни: в случае вашей смерти возмещение будет выплачено указанному в договоре человеку без необходимости прохождения им длительного процесса наследования”, — сказал Садам.

По словам руководителя отдела продаж и обслуживания клиентов Compensa Elukindlustus Мерле Коллом, не все люди хотят брать на себя риски, связанные с пенсионными деньгами. ”В случае пенсионного страхования с гарантированным процентом инвестиционный риск отсутствует. При заключении договора принимается решение, какая сумма будет гарантирована клиенту, если он будет совершать договоренные страховые взносы. Данную услугу в Эстонии предлагает только Compensa Elukindlustus”, — сказала Коллом.