Пенсионная реформа потребует от государства многие миллионы на сопутствующие расходы(1)
Для реализации пенсионной реформы Департаменту социального страхования и Налоговому департаменту придется потратить только на ИТ-решения шесть миллионов евро.
Для реализации пенсионной реформы Департаменту социального страхования и Налоговому департаменту придется потратить только на ИТ-решения шесть миллионов евро.
Оба государственных ведомства оценивают свои расходы примерно в три миллиона.
По словам пресс-секретаря Департамента социального страхования Кайли Уусмаа, ведомству придется изменить все услуги, связанные со II пенсионной ступенью. Объем изменений еще уточняется.
Представитель Налогового и таможенного департамента Хелерин Рауна также сообщила, что оценка расходов на предстоящие изменения сделана на основании имеющегося опыта. Точная сумма пока остается открытой.
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