Пенсионная реформа потребует от государства многие миллионы на сопутствующие расходы

Оба государственных ведомства оценивают свои расходы примерно в три миллиона.

По словам пресс-секретаря Департамента социального страхования Кайли Уусмаа, ведомству придется изменить все услуги, связанные со II пенсионной ступенью. Объем изменений еще уточняется.

Представитель Налогового и таможенного департамента Хелерин Рауна также сообщила, что оценка расходов на предстоящие изменения сделана на основании имеющегося опыта. Точная сумма пока остается открытой.