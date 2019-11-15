15.11.2019, 21:31

Пенсионная реформа потребует от государства многие миллионы на сопутствующие расходы

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Тоомас Рандло
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Пенсионная реформа потребует от государства многие миллионы на сопутствующие расходы
Foto: Oliver Tsupsman

Для реализации пенсионной реформы Департаменту социального страхования и Налоговому департаменту придется потратить только на ИТ-решения шесть миллионов евро.

Оба государственных ведомства оценивают свои расходы примерно в три миллиона.

По словам пресс-секретаря Департамента социального страхования Кайли Уусмаа, ведомству придется изменить все услуги, связанные со II пенсионной ступенью. Объем изменений еще уточняется.

Представитель Налогового и таможенного департамента Хелерин Рауна также сообщила, что оценка расходов на предстоящие изменения сделана на основании имеющегося опыта. Точная сумма пока остается открытой.

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