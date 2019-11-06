Пенсионная реформа обойдется Налогово-таможенному департаменту в три миллиона евро

По словам представителя департамента, запланированные изменения в законодательстве повлекут за собой необходимость масштабных работ по разработке инфосистемы, которым сопутствуют большие расходы.

В текущем законопроекте также остались неясными несколько пунктов, связанных с резидентством. На практике возникает много ситуаций, когда резидентство человека меняется во время выплат по второй пенсионной ступени, или же человек к этому времени уже нерезидент.